Forbidden Fruit: Caner e Zehra, ecco chi scopre la loro tresca segreta | Anticipazioni

La tresca segreta che si verrà a creare tra Zehra Argun (Şafak Pekdemir) e Caner Çelebi (Barış Aytaç) nelle prossime puntate di Forbidden Fruit ha i giorni decisamente contati. Qualcuno scoprirà infatti che i due giovani si stanno frequentando di nascosto e penserà di utilizzare la situazione a proprio vantaggio…

Forbidden Fruit, news: Caner e Zehra finiscono a letto insieme

Come abbiamo potuto raccontarvi nei nostri post precedenti, tutto partirà durante la festa nuziale di Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Zeynep Yılmaz). Anche se vorrà prendersi una pausa dagli uomini per la fine turbolenta della sua relazione con Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), Zehra perderà il controllo a causa dell’alcol e finirà a letto con Caner, che già da qualche giorno la stava corteggiando.

Il mattino successivo, dopo aver smaltito la sbornia, Zehra chiarirà dunque a Caner che non devono dare per forza un nome a ciò che è successo tra di loro: un’idea che però cambierà radicalmente in seguito allo sparo inferto al fratello minore Erim (İlber Uygar Kaboğlu). Colpita dal modo in cui le sarà stato accanto, Zehra dirà a Caner che possono cominciare a frequentarsi da “amici intimi”, anche se gli chiederà di comportarsi discretamente per paura della reazione del padre Halit (Talat Bulut).

Forbidden Fruit, spoiler: ecco chi scopre la tresca segreta tra Caner e Zehra!

Ovviamente, Caner non avrà alcuna remora ad accettare la condizione della donna perché anche lui non saprà affatto come comunicare alla sorella Ender (Şevval Sam) che sta frequentando la sua ex figliastra. Tuttavia la situazione, già di per sé complicata, peggiorerà ulteriormente quando Halit deciderà di trasferirsi momentaneamente a casa di Ender finché Erim non si sarà completamente ripreso dallo sparo.

Nel tentativo di allontanare Halit ancora di più da Yildiz (Eda Ece), nonostante la richiesta di divorzio già avanzata dall’uomo d’affari, Ender organizzerà una cena di famiglia alla quale saranno presenti sia Caner e sia Zehra. Approfittando di un momento di distrazione generale, i due usciranno nel giardino dell’abitazione per darsi un appassionato bacio sulle labbra, che guarda caso verrà visto proprio da Yildiz!

Forbidden Fruit, trame: Zehra sotto ricatto!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Yildiz si presenterà a casa di Ender appena scoprirà della cena, ma rinuncerà ad entrarvi e a fare una scenata quando Kaya Ekinci (Barış Kılıç) la spronerà a riflettere meglio perché quello non è di certo il modo più opportuno per fare pace con Halit.

Il mattino successivo, dopo essersi fatta male appositamente ad un piede per costringere Halit a portarla in ospedale e a prendersi cura di lei, Yildiz ripenserà dunque al bacio che ha visto tra Caner e Zehra e darà il via ad uno dei suoi soliti piani.

Entrando nello specifico, Yildiz chiederà a Zehra di andare da lei perché ha qualcosa di importante da comunicarle. Appena si ritroverà la "figliastra" di fronte, la Yilmaz le farà sapere di essere al corrente della sua tresca con Caner e minaccerà di rivelare tutto quanto a Halit qualora non dovesse fare qualcosa per lei. Una richiesta che Yildiz farà all'orecchio di Zehra: cosa le dirà?