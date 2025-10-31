Zehra e Caner a letto insieme! | Forbidden fruit anticipazioni

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit sta per formarsi una coppia alquanto improbabile: complice il matrimonio a sorpresa tra Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci), Caner Çelebi (Barış Aytaç) e Zehra Argun (Şafak Pekdemir) finiranno a letto insieme, ma ciò porterà effettivamente alla nascita di un grande amore? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Forbidden Fruit, news: Zehra e la fine del matrimonio con Kemal

La storia comincerà quando Zehra dovrà divorziare da Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) a causa dell’ennesimo intrigo ordito dalla “matrigna” Yildiz (Eda Ece). A quel punto, dopo essersi sorbita i rimproveri del padre Halit (Talat Bulut), Zehra prenderà in considerazione l’idea di rinunciare per sempre all’amore, visto che non avrà fatto altro che deluderla.

Tuttavia, forse un po’ inaspettatamente, la Argun entrerà presto nel vortice delle attenzioni di Caner, che cercherà timidamente di avvicinarsi a lei, dando l’impressione di essere interessato alla figlia maggiore di Halit ormai da diverso tempo. In più di una circostanza, c’è da dire che Zehra smorzerà ogni tipo di entusiasmo in Caner, sottolineando che probabilmente non lo prenderebbe in considerazione nemmeno se fosse l’ultimo uomo rimasto sulla terra. Qualcosa cambierà però il giorno del matrimonio tra Alihan e Zeynep…

Forbidden Fruit, spoiler: Caner e Zehra finiscono a letto insieme

Complice qualche bicchiere di troppo e l’atmosfera romantica che si percepirà nell’aria, Caner e Zehra finiranno per abbattere ogni tipo di barriera e trascorreranno la notte insieme nella camera d’albergo dell’uomo (prenotata per l’occasione). Fatto sta che, il mattino successivo, il giovane Çelebi cercherà goffamente di nascondere all’amico Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz) quello che è successo con Zehra.

Inoltre, Caner non svelerà quanto accaduto nemmeno alla sorella Ender (Şevval Sam), che proprio quel giorno gli parlerà di un figlio segreto, dato in adozione, nato dalla sua relazione con Kaya Ekinci (Barış Kılıç).

Forbidden Fruit, trame: il primo strampalato appuntamento di Caner e Zehra

Ad ogni modo, la notte trascorsa con Caner darà modo anche a Zehra di pensare. Non a caso, la ragazza darà per la prima volta al Çelebi una possibilità concreta di conquistarla ed accetterà di uscire con lui al cinema al termine di una breve colazione.

Anche questo incontro non andrà però come sperato, dato che i due “piccioncini” incontreranno per caso al cinema Emir e Lila (Ayşegül Çınar) e dovranno nascondere loro che si erano dati appuntamento. Insomma, almeno per ora la nascita di una nuova coppia sembrerà ancora decisamente lontana… Seguici su Instagram.