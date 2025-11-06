Halit vuole divorziare da Yildiz | Forbidden fruit anticipazioni

Grosso problema in vista per Yildiz Yilmaz (Eda Ece) nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Stanco di avere a che fare con tutti gli imprevisti della famiglia d’origine della sua giovane moglie, Halit Argun (Talat Bulut) penserà bene di porre fine al suo matrimonio. Una decisione improvvisa, che Yildiz non vorrà minimamente accettare…

Forbidden Fruit, news: Erim gravemente ferito!

Tutto partirà quando il giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) verrà ferito da un colpo di pistola sparato da Mustafa (Haktan Pak), il padre naturale di Yildiz. Le condizioni di salute del ragazzo appariranno fin da subito disperate, perché il proiettile gli avrà distrutto completamente la milza, dunque Halit chiederà ad un suo medico di fiducia, Suat, di procedere con l’operazione per salvare la vita ad Erim.

Da un lato l’intervento andrà bene ma sarà necessario ricorrere ad una trasfusione di sangue, con Kaya Ekinci (Barış Kılıç) che si offrirà volontario per fare da donatore ad Erim. Dall’altro la solita Ender Çelebi (Şevval Sam), pur preoccupatissima per le condizioni del figlio, approfitterà della situazione venutasi a creare per parlare male dell’eterna nemica Yildiz e della sua famiglia. Non a caso, Ender sottolineerà che Halit e i suoi parenti non possono stare tranquilli da quando Yildiz è entrata nelle loro vite…

Forbidden Fruit, trame: l’ultimatum di Erim a Halit

Non a caso, Halit comincerà a trattare in maniera fredda e distaccata Yildiz e arriverà a cacciare in malo modo dall’ospedale la suocera Asuman (Melisa Doğu), che considererà responsabile dell’arrivo di Mustafa in città. A gettare benzina sul fuoco sarà anche Zehra (Şafak Pekdemir), la quale si avventerà contro Yildiz per dirle che tutto è inesorabilmente andato in malora da quando il padre l’ha conosciuta, motivo per il quale può considerarsi in parte responsabile di quanto successo a Erim.

Nonostante l’appoggio incondizionato della sorella Zeynep (Sevda Erginci), Yildiz si sentirà dunque sempre più isolata dai membri della famiglia Argun. Già di per sé complicata, la situazione sarà quindi destinata a peggiorare quando, dopo essersi ripreso, Erim comunicherà a Halit che non se la sente di tornare a casa, ossia dove è avvenuto lo sparo, e che intende stare per un po’ dalla madre Ender!

Forbidden Fruit, spoiler: Halit vuole divorziare da Yildiz!

Deciso a stare al fianco del figlio nei giorni della convalescenza, Halit accetterà dunque di stare a tempo indeterminato da Ender come ospite. Prima di fare ciò, l’Argun Senior tornerà però nella sua villa e inviterà Yildiz a fare le valigie perché vuole divorziare al più presto da lei, visto che la sua famiglia d’origine non lo fa stare al sicuro.

Sotto choc perché non si aspettava minimamente tale richiesta da parte del marito, Yildiz cercherà invano di fare cambiare idea a Halit, che nel frattempo comunicherà la sua decisione anche alla soddisfattissima Zehra, a Lila (Ayşegül Çınar) e allo stesso Erim. Tra le persone felici ci sarà ovviamente anche Ender, che comunque apparirà sempre più confusa circa i sentimenti mai del tutto sopiti per Kaya.

Possiamo però anticiparvi già da ora che Yildiz sarà decisa a lottare per restare al fianco di Halit e comincerà ad avere un sospetto su Ender, che avrà a che fare proprio con il ferimento di Erim. Di cosa si tratterà?