Erim gravemente ferito! | Forbidden fruit anticipazioni

Il giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) avrà sempre più spazio nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Non a caso, il ragazzino rischierà addirittura di morire a causa di Mustafa Yilmaz (Haktan Pak), il padre naturale della “matrigna” Yildiz (Eda Eca). Scopriamo quindi insieme come si arriverà a tale avvenimento…

Forbidden Fruit, news: Yildiz e Zeynep scoprono di essere sorellastre

La storia comincerà a complicarsi quando, grazie ad un abile piano ordito da Ender Çelebi (Şevval Sam), Yildiz e Zeynep (Sevda Erginci) scopriranno di essere sorellastre, in quanto figlie di due padri diversi. Oltre ad affrontare la madre Asuman (Melisa Doğu), colpevole di avere nascosto loro la verità, le due Yilmaz dovranno dunque fare i conti con Mustafa, che confesserà senza mezzi termini a Zeynep di essere finito in carcere, per oltre vent’anni, dopo aver ucciso il suo padre naturale, nonché l’amante della moglie Asuman.

Sconvolta dalla cattiveria mostrata, Yildiz cercherà di chiudere ogni tipo di rapporto con il padre Mustafa, che nel frattempo si presenterà da Halit (Talat Bulat) con la pretesa di avere un prestito. Una mossa che Yildiz Senior farà poiché indebitato fino al collo con uno strozzino che minaccerà di fargli del male.

Forbidden Fruit, spoiler: Erim gravemente ferito!

Come facilmente prevedibile, dato che in precedenza gli aveva dato altri soldi, Halit rifiuterà categoricamente di concedere un altro prestito al “consuocero”. Senza pensare minimamente alle conseguenze, Mustafa si presenterà dunque a villa Argun armato di pistola e, dopo aver fatto partire un colpo, finirà per colpire accidentalmente Erim all’altezza della milza.

Trasportato immediatamente in ospedale, dove verrà sottoposto ad un’operazione d’urgenza, Erim avrà però bisogno anche di una trasfusione di sangue. Fortunatamente, a risultare compatibile sarà Kaya Ekinci (Barış Kılıç) il quale, pur essendo ormai consapevole di non essere il padre del ragazzo come sospettava, si offrirà volontario per fare da donatore per dimostrare a Ender che può fidarsi di lui.

Forbidden Fruit, trame: il ferimento di Erim crea tensioni tra Yildiz e gli Argun!

Da un lato la buona azione di Kaya salverà di fatto la vita ad Erim, che verrà portato in reparto dopo una notte trascorsa in terapia intensiva. Dall’altro, quanto successo al giovane Argun metterà Yildiz in una bruttissima posizione, visto che le “figliastre” Zehra (Şafak Pekdemir) e Lila (Ayşegül Çınar) non perderanno occasione di sottolineare, così come Ender, che Erim non avrebbe corso alcun pericolo se lei non fosse mai entrata nelle loro vite.

In preda ai sensi di colpa e immaginando che anche Halit sia dello stesso pensiero delle figlie e di Ender, Yildiz cercherà di non perdere la calma e conterà sul supporto di Zeynep. Quest’ultima la spronerà a lasciare a Halit un po’ di tempo, confidando nel fatto che, quando il peggio sarà passato, l’uomo se la prenderà soltanto con Mustafa, ormai nuovamente finito in carcere per quello che ha fatto.

Ma le cose andranno davvero così oppure il matrimonio di Yildiz sarà ormai definitivamente compromesso?