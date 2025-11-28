Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 1° dicembre 2025: spunta una vecchia foto…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 1° dicembre 2025
Adelaide, tornata a sorpresa dal suo viaggio, sembra di umore migliore. A Milano, cresce l’attesa per la prossima apertura della stagione lirica 1966-1967 del Teatro alla Scala. Al Paradiso, le sorelle Brugnoli, Chiara e Rebecca, sono alla ricerca di un abito adatto per la Prima, mentre per Fulvio la magia dell’opera resta confinata ai ricordi del passato.
Matteo riceve dalla madre una vecchia fotografia che ritrae i fratelli Marchesi da bambini insieme ai genitori e la condivide con Odile. Al Circolo, durante un evento letterario, Adelaide approfitta della presenza di Rosa per affidarle una busta destinata a Marcello…