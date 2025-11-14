La Forza di una Donna: Suat, il grande inganno ai danni di Sarp! | Anticipazioni

Gli intrighi a La Forza di una Donna non finiscono mai, soprattutto se possono fare del male al povero Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi, il marito di Bahar (Özge Özpirinçci) cadrà vittima di un inganno ben ordito dal “suocero” Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz)…

La Forza di una Donna, news: Sarp torna ad essere un uomo libero

Nel momento in cui Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) lo libererà insieme a Bahar e a i piccoli Nisan (Kubra Sezgun) e Doruk (Ali Semi Sefil) senza un’apparente spiegazione, proprio come farà con Suat, Piril (Ahu Yağtu), i gemelli Alì e Ümer e Munir (Caner Candarlı), Sarp cercherà di ricostruire la sua vita partendo da zero.

Dopo aver accettato ospitalità da Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar) con tutta la sua famiglia, indisponendo parecchio Şirin (Seray Kaya) che ancora avrà delle mire nei suoi confronti, Sarp scoprirà da Suat e Munir che Nezir intende lasciarlo in pace soltanto ad una condizione: potrà tornare ad utilizzare la sua identità, abbandonando per sempre quella fasulla di Alp Karahan, soltanto se rinuncerà al suo intero patrimonio. Una condizione che il Çeşmeli accetterà senza opporre resistenze, in primis per proteggere ambedue le sue famiglie…

La Forza di una Donna, spoiler: il grande inganno di Suat

E così, mentre Sarp non saprà in che modo comunicare a Bahar che entro pochissimo tempo non avrà più denaro, i telespettatori scopriranno che l’uomo è stato coinvolto in un grande inganno da parte del suocero. Durante un dialogo con Munir, emergerà infatti che Nezir non ha chiesto a Sarp di rinunciare a tutti i suoi averi; ciò sarà una menzogna pensata da Suat per punire il genero per avere abbandonato Piril e i suoi nipotini in favore di Bahar, Nisan e Doruk.

Una bugia in piena regola della quale sarà all’oscuro anche Piril; Suat non metterà al corrente la figlia di tale particolare poiché temerà che si faccia prendere dagli scrupoli di coscienza e finisca per confessare tutto quanto anche a Sarp, mandando a monte la sua vendetta.

La Forza di una Donna, trame: Sarp senza un soldo!

Una vendetta che sembrerà invece riuscire: Sarp si presenterà nel giorno prestabilito dal notaio, al fianco di Munir, e firmerà la documentazione utile per rinunciare al suo patrimonio economico. Ma fino a quanto potrà durare il castello di bugie senza crollare?

In tal senso, possiamo anticiparvi che, almeno per ora, Sarp sembrerà più che mai intenzionato a rimboccarsi le maniche ed andrà in cerca di lavoro nel vecchio negozio in cui lavorava, prima del fatico incidente che lo ha allontanato da Bahar. Un evento mondano rischierà però di portare alla luce nuove tensioni. E di questo vi parleremo prestissimo…