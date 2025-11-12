La Promessa: Alonso ripudia Curro ma lo assume come valletto! | Anticipazioni

Un grande stravolgimento è in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa: mosso dalla paura di perdere il marchesato, Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) accetterà infatti di ripudiare il figlio illegittimo Curro de la Mata (Xavi Lock) ma, a sorpresa, deciderà poi di assumerlo come valletto. Una mossa che stupirà parecchio tutti gli abitanti della tenuta e che indisporrà la nuova dark lady Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano)…

La Promessa, news: Leocadia invita Alonso a ripudiare Curro, ecco perché

Come vi abbiamo segnalato nei nostri precedenti post, la storyline prenderà il via in seguito all’assassinio di Jana Exposito (Ana Garces) e all’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Dato che in quegli stessi giorni sarà stata diffusa su tutti i giornali la notizia della parentela segreta con Curro, Alonso sembrerà ricevere un richiamo ufficiale da parte del reggente.

Oltre a levare la baronia a Curro, il sovrano minaccerà infatti Alonso di levargli l’intero marchesato di Lujan se la sua famiglia non tornerà ad avere un comportamento irreprensibile. Visto che non vorrà finire in disgrazia, Alonso accetterà dunque l’aiuto della spietata Leocadia che, al termine di un breve viaggio per chiarire la situazione venutasi a creare con un suo conoscente, gli farà sapere che esiste un solo modo per evirare il peggio, ossia ripudiare ufficialmente Curro e allontanarlo per sempre da La Promessa…

La Promessa, spoiler: Alonso ripudia Curro!

Ovviamente, come facilmente prevedibile, questo ultimatum manderà in profonda crisi Alonso. Tuttavia, dopo essersi confrontato con il fidato Romulo Baeza (Joaquin Climent) sul da farsi, il marchese affronterà di petto la questione e dirà a Curro che, probabilmente, si troverà costretto a ripudiarlo se non vuole perdere tutto quanto.

Inaspettatamente, una volta che entrerà a conoscenza della verità, Curro inviterà il padre ritrovato a salvare ad ogni costo il marchesato di Lujan, anche se ciò vuol dire ripudiarlo. Parole che Alonso non si farà ripetere due volte e così, con la morte nel cuore, l’uomo annuncerà a tutti i familiari che ripudia Curro, con quest’ultimo che dovrà lasciare quanto prima La Promessa.

Tale discorso spiazzerà Catalina (Carmen Asecas) e soprattutto Manuel (Arturo Garcia Sancho), che cercherà inutilmente di mediare con Alonso, sottolineando che deve pur esistere un altro modo per salvare la famiglia e, soprattutto, senza rinnegare e mandare via il povero Curro!

La Promessa, trama: Curro assunto da Alonso come valletto!

E così, mentre Leocadia si troverà ad avere a che fare con l’ira della figlia Angela (Marta Costa), disgustata all’idea che sia stata proprio lei a suggerire ad Alonso di ripudiare Curro, quest’ultimo si farà venire in mente un’idea per restare a La Promessa e continuare ad indagare sulla morte di Jana, visto che sarà convinto dell’innocenza di Cruz e del fatto che il suo assassinio si trovi ancora nella tenuta.

In pratica, Curro suggerirà con successo ad Alonso di assumerlo come valletto, evitando che gli esponenti della famiglia reale lo vengano a sapere. Anche in questo caso, la strampalata idea spiazzerà i Lujan, a partire da Manuel, Catalina, Martina (Amparo Piñero) e Angela, ma la più in collera per l’escamotage trovato da Curro sarà, neanche a dirlo, proprio Leocadia!

Ma per quale motivo ce l’avrà così tanto con Curro, a differenza dell’apparente benevolenza che sentiva nei confronti dell’ormai defunta Jana? Seguici su Instagram.