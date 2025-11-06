Leocadia chiede ad Alonso di ripudiare Curro | La promessa anticipazioni

Sono in arrivo tempi durissimi per Curro de la Mata (Xavi Lock). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la nuova dark lady Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) farà infatti sapere ad Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) che l’unico modo che ha per salvare il marchesato è ripudiare il figlio. Un ultimatum che metterà il marchese in seria difficoltà…

La Promessa, news: Alonso e l’ultimatum del re

La faccenda si delineerà in seguito all’assassinio di Jana Exposito (Ana Garces) e all’arresto per il crimine di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Subito dopo questo doppio tragico avvenimento, Alonso riceverà all’improvviso una lettera dal re Alfonso XIII, il quale gli dirà a chiare lettere che sta pensando di levargli il marchesato di Lujan e a Curro la baronia di Linaja, visto che ormai i giornali scandalistici avranno svelato che è suo figlio illegittimo, nonché figlio di Dolores (Anai Gonzalez), una sua vecchia domestica.

Ovviamente, Alonso resterà spiazzato di fronte alla possibilità di perdere tutto quanto, ma non saprà come affrontare il nuovo problema che gli si è posto davanti. Proprio per questo, Leocadia approfitterà della situazione venutasi a creare per farsi avanti e, con la scusa di un viaggio, dirà ad Alonso che muoverà le sue conoscenze per capire come possono risolvere la problematica sorta…

La Promessa, spoiler: Leocadia chiede ad Alonso di ripudiare Curro, ecco perché

Appena rimetterà piede a La Promessa, Leocadia farà quindi presente che esiste solo un modo per evitare sanzioni da parte del re, ossia chiudere qualsiasi tipo di rapporto con Curro, ripudiandolo in quanto figlio illegittimo e allontanandolo per sempre dalla tenuta.

Neanche a dirlo, Alonso si farà prendere fin dai primi istanti dall’istinto paterno che sente nei riguardi di Curro ma, pur mostrandosi comprensiva, la Figueroa sottolineerà che quella è davvero l’unica via d’uscita per non perdere tutto quanto e salvare, almeno, il patrimonio di Catalina (Carmen Asecas) e di Manuel (Arturo Garcia Sancho). Tuttavia, prima di decidere, Alonso vorrà chiedere un consiglio anche al fidato Romulo Baeza (Joaquin Climent), che gli ricorderà che nel corso della sua vita ha preso altre decisioni scomode pur di proteggere il marchesato…

La Promessa, trame: Alonso in piena crisi

Con la morte nel cuore, Alonso prenderà dunque seriamente in considerazione l’idea di procedere proprio come Leocadia gli ha suggerito, motivo per il quale si appresterà ad affrontare la questione con Curro, il quale ovviamente non immaginerà minimamente tutto ciò che starà accadendo attorno a lui.

Non a caso, durante un successivo dialogo, Curro dirà ad Alonso di essere disposto ad attendere tutto il tempo necessario prima di uscire allo scoperto come suo figlio, ipotizzando che un giorno potrebbe addirittura prendere il cognome Lujan e risanare così la sua appartenenza al marchesato.

Come reagirà quindi Curro appena Alfonso gli farà presente che, per salvare il buon nome dei Lujan, intende ripudiarlo? E, soprattutto, davvero quella sarà l’unica via d’uscita oppure si tratterà soltanto dell’ennesima mossa cattiva della Figueroa? Seguici su Instagram.