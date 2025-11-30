La Promessa: Angela non vuole rinunciare a Curro | Anticipazioni

Anche se verrà ripudiato dal padre Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e declassato al ruolo di valletto, Curro de la Mata (Xavi Lock) continuerà ad occupare un posto speciale nel cuore di Angela de Figueroa (Marta Costa). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la figlia di Leocadia (Isabel Serrano) cercherà di avvicinarsi in continuazione al ragazzo e gli farà una proposta…

La Promessa, news: ecco perché Curro verrà ripudiato da Alonso

Tutto partirà quando Alonso riceverà un ammonimento dal re, il quale minaccerà di levargli il marchesato di Lujan qualora non dovesse porre una fine ai continui scandali della sua famiglia. Turbato dalla morte di Jana Exposito (Ana Garces) e dal successivo arresto della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per il crimine, Alonso si appoggerà dunque completamente a Leocadia, che gli prometterà di muovere le sue conoscenze per trovare un modo per farsi perdonare dal monarca.

Al termine di alcuni giorni lontana dalla tenuta, Leocadia dirà dunque ad Alonso che l’unico modo per farsi perdonare è quello di ripudiare Curro e mandarlo via da La Promessa. Un accordo che, insieme al figlio ritrovato, il marchese rispetterà a metà, visto che permetterà al ragazzo di restare lì a patto che si trasformi in un valletto.

La Promessa, trame: Lorenzo rende la vita impossibile a Curro

Curro deciderà di sfruttare tale escamotage per restare a La Promessa e continuare ad investigare sulla morte della sorella Jana, visto che sarà certissimo del fatto che non sia stata Cruz ad ucciderla come tutti quanti pensano. Fatto sta che, a causa della sua nuova umile posizione, Curro verrà vessato in continuazione dal “padre putativo” Lorenzo (Guillermo Serrano), che pretenderà diventi il suo valletto personale soltanto per rendergli la vita impossibile.

Un atteggiamento che, nel giro di poco tempo, verrà notato da Angela, che in più di una circostanza cercherà di far capire a Curro che possono continuare a coltivare in gran segreto il loro rapporto (già sfociato in alcuni baci), nonostante la contrarietà di Leocadia. Il ragazzo respingerà le avance di Angela, costringendo quest’ultima a fargli una proposta…

La Promessa, spoiler: Angela non vuole rinunciare a Curro

Appena Leocadia le comunicherà che lasceranno La Promessa nel più breve tempo possibile, senza darle nemmeno la possibilità di organizzarsi diversamente, Angela verrà presa dal desiderio di trascorrere almeno un’ultima serata al fianco di Curro. Proprio per questo, gli proporrà di recarsi quella notte stessa nella sala del piano, confidando nel fatto che tutti quanti a quell’ora saranno ormai andati a dormire.

Angela non vorrà che Curro gli dia immediatamente una risposta e lo inviterà a pensarci; tuttavia, possiamo dirvi fin da ora che De La Mata sceglierà di restare coerente col suo pensiero di mettere le distanze con la Figueroa, ora che lei è una signorina e lui un semplice impiegato.

E così, a quell’ora, deciderà di introdursi nella camera dismessa di Cruz in cerca di prove… anche se qualcuno lo coglierà con le mani nel sacco: di chi si tratterà? Seguici su Instagram.