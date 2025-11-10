Petra e Leocadia, primo scontro! | La promessa anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) comincerà pian piano a prendere il controllo della tenuta con astuzia e intelligenza. Tuttavia, per riuscire nella sua impresa, la nuova dark lady della soap dovrà anche fare i conti con le azioni prepotenti di Petra Arcos (Marga Martinez), che ad un certo punto dovrà rimettere in riga in maniera piuttosto risoluta…

La Promessa, news: Petra licenzia Simona!

Subito dopo l’omicidio di Jana Exposito (Ana Garces) e l’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Petra sentirà di poter fare e disporre dei domestici de La Promessa a proprio piacimento, nonostante i continui avvertimenti di Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) e Romulo Baeza (Joaquin Climent) di non esagerare.

Proprio per questo, pur sapendo che quello non è affatto un suo compito, Petra si prenderà la libertà di licenziare Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) nel bel mezzo di una discussione, cominciata nel momento in cui la cuoca avrà preso le difese di Maria Fernandez (Sara Molina), ancora piena di dolore per la morte di Jana. La Arcos andrà dunque fino in fondo con la decisione che ha preso anche di fronte alle proteste di Lope (Enrique Fortun) e Candela (Teresa Quintero), che comunque non se ne staranno con le mani in mano…

La Promessa, trame: Catalina e Martina in difesa di Simona

Seppur sconsolata, Simona preparerà le valigie, convinta che entro poche ore dovrà lasciare per sempre La Promessa, dove ha prestato servizio per oltre quarant’anni. Appena scopriranno che cosa sta succedendo, le affezionatissime Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Martina (Amparo Piñero) resteranno incredule di fronte a ciò che Petra ha fatto e prometteranno alla cuoca di fare il possibile affinché il suo licenziamento venga revocato.

Tale conversazione verrà dunque ascoltata anche da Leocadia che, con nonchalance, si offrirà volontaria per parlare con Petra, ipotizzando che la governante non troverebbe certamente il coraggio di controbattere alle sue parole. Anche se tale idea non convincerà pienamente Martina, che continuerà a considerare Leocadia un’ospite della tenuta e dunque priva di qualsiasi tipo di autorità, Catalina darà l’ok per procedere con quel tentativo e la Figueroa si preparerà così ad affrontare la Arcos…

La Promessa, spoiler: Leocadia rimette Petra al suo posto!

Partendo da questi presupposti, i telespettatori dovranno dunque prepararsi ad un primo scontro tra Leocadia e Petra. Quest’ultima cercherà di chiarire la sua posizione quando la Figueroa, con un falso sorriso sulle labbra, la obbligherà a ricucire i rapporti con Simona e a farla restare a La Promessa. Inoltre, appena Petra sottolineerà che Cruz sarebbe stata d’accordo con il licenziamento, Leocadia preciserà alla sua interlocutrice che la marchesa potrebbe non tornare mai a casa, visto che è accusata di avere assassinato la nuora (incinta tra l’altro di suo nipote).

Una risposta che lascerà completamente senza parole Petra, che non potrà fare altro che assecondare la richiesta di Leocadia. Un primo passo che la nuova cattivona metterà in atto per guadagnare sempre più potere a La Promessa, anche se lascerà credere ad Alonso (Manuel Regueiro) di volere andare via… Seguici su Instagram.