Petra licenzia Simona! | La promessa anticipazioni

Tante tensioni sono in arrivo nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La morte di Jana Exposito (Ana Garces) provocherà infatti diversi strascichi tra gli abitanti della tenuta e accenderà anche uno scontro tra Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e Petra Arcos (Marga Martinez). Non a caso, quest’ultima non esiterà a licenziare la cuoca…

La Promessa, news: si accende lo scontro tra Simona e Petra

Le prime avvisaglie dello “scontro” si verificheranno subito dopo lo sparo che colpirà Jana. Piuttosto che mostrarsi dispiaciuto per la sorte infausta toccata alla moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho), Petra sottolineerà che la Exposito ha semplicemente ricevuto il suo castigo per aver sedotto senza alcun tipo di scrupolo l’erede al marchesato di Lujan. Tali parole faranno perdere completamente la bussola a Simona, che si avventerà contro la Arcos e cercherà addirittura di strangolarla.

Già di per sé piuttosto tesa, la situazione non farà altro che peggiorare in seguito alla morte di Jana e all’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), identificata dal sergente Burdina (Fran Cantos) come la colpevole dell’assassinio. Inconsapevole del fatto che Catalina (Carmen Asecas) sta pensando di demansionarla dal ruolo di governante in favore di Pia Adarre (Maria Castro), la Arcos comincerà a spadroneggiare più del dovuto…

La Promessa, spoiler: Petra licenzia Simona!

Un tentativo di difesa nei confronti di Maria Fernandez (Sara Molina), che starà affrontando con dolore la perdita di Jana, si trasformerà dunque per Simona in un vero e proprio boomerang. Nonostante gli oltre trent’anni di servizio prestati a La Promessa, Petra rimprovererà la sottoposta per avere messo in discussione la sua autorità e la licenzierà senza nessuna possibilità d’appello, invitandola a fare al più presto le valigie.

Insomma, incurante persino di una lettera di protesta firmata da tutti i dipendenti contro di lei e fatta recapitare ad Alonso (Manuel Regueiro), Petra continuerà ad utilizzare il pugno di ferro, ma qualcuno comincerà a ribellarsi al suo regno di terrore…

La Promessa, trame: ecco chi interverrà in favore di Simona

In tal senso, possiamo anticiparvi che, dopo essersi confrontato con Candela (Carmen Flores Sandoval), Lope Ruiz (Enrique Fortun) informerà Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) dell’ultima malefatta compiuta da Petra. Ovviamente, il maggiordomo prometterà subito a Lope di fare il possibile per impedire alla Arcos di andare avanti con il licenziamento, ma la cosa si rivelerà più difficile del previsto.

Nonostante le velate minacce di Ricardo, il quale le ricorderà che l’ultima decisione spetta ad Alonso, Petra ribadirà che non intende reintegrare Simona nel personale. Un’ostinazione che potrebbe costarle cara, date anche le intenzioni di Catalina di strapparle il ruolo di governante… Seguici su Instagram.