Şahika si allea con Yiğit per distruggere Ender ma… | Forbidden fruit anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, i telespettatori dovranno fare attenzione ad ogni minima mossa di Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), l’astuta sorella di Kaya (Barış Kılıç). Fin da subito, la donna darà l’impressione di essere arrivata in città con il fine di avvicinarsi a Halit Argun (Talat Bulut). Non a caso, cercherà un alleato per muovere guerra a Ender Çelebi (Şevval Sam) e la sua scelta ricadrà sul giovane Yiğit (Doğaç Yıldız).

Forbidden Fruit, news: ecco chi è Yiğit

Come già anticipato, Yiğit è il figlio segreto che Ender ha avuto da Kaya e che ha dato in adozione alla nascita. Appena scoprirà le sue origini in seguito alla morte della madre adottiva, Yiğit vorrà trovare ad ogni costo Ender, colpevole di averlo affidato ad uomo che non ha fatto altro che picchiarlo per tutta la sua vita.

Sfruttando la sua memoria fotografica, il ragazzo riuscirà dunque a farsi assumere alla Holding Argun come stagista, anche se sarà in possesso soltanto di un semplice diploma, e farà breccia nel cuore di Kaya che, ignorando chi sia in realtà (visto che Ender non gli avrà mai parlato nemmeno della gravidanza), deciderà di offrirgli una borsa di studio per potersi laureare. Lo stesso non si potrà dire, invece, della Çelebi…

Forbidden Fruit, trame: Ender cerca di liberarsi di Yiğit ma…

Eh sì: attraverso una serie di deduzioni sbagliate, Yiğit comincerà a credere di essere figlio non solo di Ender ma anche di Halit. Proprio per questo, il giovane utilizzerà una serie di scuse per avvicinarsi ai due ex coniugi, tant’è che farà in modo di farsi assumere anche come cameriere in una cena di famiglia organizzata dalla Çelebi. Durante la serata, Yiğit innescherà però l’antipatia di Ender, soprattutto quando romperà incautamente dei preziosi bicchieri in cristallo.

Quando scoprirà che Yigit è un dipendente della Holding, Ender cercherà dunque ogni tipo di pretesto per sbatterlo fuori, ma Kaya sarà sempre al suo fianco ed eviterà il peggio. Fatto sta che, grazie alle continue visite che farà al fratello, Şahika si renderà conto del fatto che Yiğit guarda Ender con una certa avversione e parlerà con lui per capire da che cosa derivi tale astio…

Forbidden Fruit, spoiler: Şahika si allea con Yiğit per distruggere Ender ma…

Utilizzando tutte le sue doti di persuasione, Şahika farà dunque sì che Yiğit le confessi di essere il figlio di Ender. A quel punto, la Ekinci proporrà al ragazzo una sorta di alleanza, ma prima vorrà accertarsi della sua effettiva parentela con la Çelebi, motivo per il quale lo inviterà a procurarsi un campione del DNA della donna per procedere con un test.

Rischiando ancora una volta di essere scoperto e licenziato, Yiğit si introdurrà dunque nell’ufficio di Ender ed alla fine riuscirà ed entrare in possesso della spazzola della donna. Alcuni giorni dopo, appena arriveranno i risultati del test, Yiğit scoprirà dunque senza alcun dubbio, grazie all’aiuto di Şahika, che Ender è effettivamente sua madre.

Da quell'istante, Şahika dirà a Yiğit che può contare su di lei per portare a termine la sua vendetta contro Ender. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, la Ekinci non potrà fare a meno di pensare che il suo nuovo alleato possa essere figlio di Kaya e non di Halit, data l'età anagrafica del ragazzo, e procederà con un secondo test per togliersi ogni tipo di dubbio. Agendo in tale modo, Şahika scoprirà dunque che Yiğit è suo nipote, ma terrà il parente all'oscuro di tale particolare…