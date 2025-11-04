Forbidden Fruit: YİĞİT, ecco il figlio di Ender e Kaya! | Anticipazioni

Un nuovo importantissimo personaggio sta per fare il suo ingresso nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5. Tra non troppo tempo, i telespettatori faranno la conoscenza del controverso Yiğit (Doğaç Yıldız), il figlio segreto che Ender Çelebi (Şevval Sam) ha avuto da Kaya Ekinci (Barış Kılıç). La sua presenza a Istanbul sarà ovviamente destinata a creare vari scossoni…

Forbidden Fruit, news: Ender confessa a Caner di avere un figlio segreto

La storyline comincerà a movimentarsi quando, dopo aver preso servizio alla Holding Argun in qualità di nuovo CEO, Kaya – data la sua relazione passata con Ender – comincerà a pensare di essere il padre naturale di Erim (İlber Uygar Kaboğlu). Ovviamente, per non inasprire inutilmente i suoi rapporti con Halit (Talat Bulut), all’oscuro del suo passato con la donna, Kaya interrogherà invano Ender sulla questione ed alla fine dovrà ricorrere ad un test del DNA, che però si rivelerà negativo.

A quel punto, visto che si sentirà messa alle strette dall’ex fidanzato, Ender vuoterà il sacco con il fratello Caner (Barış Aytaç) e gli confesserà di aver avuto (circa sei anni prima rispetto ad Erim) un altro figlio da Kaya, che ha poi dato in adozione perché non poteva occuparsi di lui. Un bimbo di cui non conoscerà nemmeno il nome…

Forbidden Fruit, spoiler: ecco Yiğit, il figlio di Ender e Kaya

Contemporaneamente a tutto ciò, i fan della dizi verranno “catapultati” in una casa che non conoscono, dove si starà tenendo una cerimonia funebre. All’interno di quell’appartamento, ci sarà un giovane solo e triste: tale Yiğit, scosso per la morte della madre. Nel tentativo di consolarlo, una conoscente gli porterà una lettera scritta dalla donna, sottolineando che è stata proprio la defunta a dirle di consegnargliela una volta venuta a mancare.

Con estrema sorpresa, Yiğit apprenderà attraverso quella missiva di non essere il figlio della donna che l’ha cresciuto. E, come se non bastasse, nella busta ci sarà anche un ritaglio di giornale con la foto in bella vista di Ender!

Forbidden Fruit, trame: Yiğit vuole andare a Istanbul

Non sapendo che, proprio in quegli istanti, Ender sarà in ospedale disperata per le critiche condizioni di salute di Erim, ferito con un colpo di pistola da Mustafa Yilmaz (Haktan Pak), il padre di Yildiz (Eda Ece), Yiğit ripenserà al suo triste passato, fortemente caratterizzato da un padre violento che non si è mai preso cura del suo benessere.

Proprio per questo, il ventitreenne comincerà seriamente a prendere in considerazione di partire alla volta di Istanbul in cerca delle sue vere origini… ma alla fine lo farà davvero? E, soprattutto, tutto questo che tipo di conseguenze avrà nel rapporto tra Ender e Kaya, finiti nuovamente a letto insieme poco prima dello sparo a Erim? Di certo, partendo da queste premesse, la situazione sarà decisamente ingarbugliata… Seguici su Instagram.