Sarp cerca casa! | La forza di una donna anticipazioni

Cercasi urgentemente casa. È questo il nuovo problema che dovrà risolvere Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. Dato che Bahar (Özge Özpirinçci) non ne vorrà proprio sapere di dare una nuova chance al loro matrimonio, l’uomo dovrà trovare una nuova sistemazione, ma al tempo stesso vorrà stare vicino a Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Proprio questo chiederà aiuto al fidato Munir (Caner Candarlı).

La Forza di una Donna, news: Sarp chiede una nuova chance a Bahar

Dopo essere caduto nel grande inganno del “suocero” Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), che gli farà credere che Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) ha posto come condizione per lasciarlo libero la rinuncia a tutte le ricchezze accumulate come Alp Karahan, Sarp tornerà di fatto ad essere povero, ma capirà egualmente che la sua vita non è al fianco di Piril (Ahu Yağtu), anche se specificherà che intende continuare a vedere regolarmente i gemellini Alì e Ümer.

Proprio per questo, nel momento in cui Bahar ventilerà l’ipotesi di tornare a stare a Tarlabaşı, per lasciare definitivamente la casa di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar), Sarp chiederà alla moglie una seconda possibilità. Bahar però gliela negherà, anche se avrà chiuso con Arif Kara (Feyyaz Duman) per non confondere ulteriormente Nisan e Doruk.

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp cerca casa!

In quest’ottica, Bahar e Sarp cercheranno dunque di spiegare con i dovuti accorgimenti a Nisan e Doruk che hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, rassicurandoli sul fatto che potranno comunque sempre contare su entrambi, anche se non condivideranno più la stessa casa.

Da un lato Doruk sembrerà “recepire” facilmente le indicazioni dei suoi genitori, dall’altro Nisan sarà triste di fronte a questa notizia, ragione per cui Sarp le prometterà di trovare una casa vicino a quella loro a Tarlabaşı in modo tale che possa andare a trovarlo tutte le volte che sente la sua mancanza. Vi diciamo dunque sin da ora che il Çeşmeli vorrà rispettare la promessa fatta a Nisan…

La Forza di una Donna, trame: ecco dove Sarp troverà casa

Eh sì: Sarp manderà Munir proprio a Tarlabaşı affinché possa affittare per conto suo un appartamento. A quel punto, Munir aggancerà Yusuf Kara (Yaşar Üzer), il padre di Arif. L’uomo gli mostrerà dunque un appartamento, piuttosto malconcio, sopra quello di Bahar. Anche se dovrà fare tanti lavori di ristrutturazione, una volta che vedrà le fotografie, Sarp deciderà di affittarlo, ma specificherà a Munir che nessuno deve sapere che è lui il locatario fino al giorno del suo trasferimento.

Una contromossa che Sarp deciderà di fare per evitare che Arif scopra tutto quanto e blocchi così il suo spostamento. Tuttavia, questa iniziativa piacerà a Bahar una volta che diventerà realtà?