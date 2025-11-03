Stella cerca di separare Theo e Lale! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: gli intrighi di Stella

Appena conclusasi la drammatica storyline legata a Tom Dammann (Milan Marcus), una nuova ossessione malata sta per mettere in crisi un’amatissima coppia. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la new entry Stella Johanson (Daniela Galbo) inizierà infatti a mostrare il suo vero volto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Stella ossessionata da Lale

Mentre il Fürstenhof si sta pian piano riprendendo dallo shock causato dalla follia criminale di Tom, un altro personaggio potenzialmente pericoloso è da poco arrivato all’hotel a cinque stelle: Stella Johanson!

In apparenza una giovane ragazza innocente, questa new entry ha presto dimostrato di avere un segreto che ha cercato maldestramente di nascondere: a portarla a Bichlheim non è stata la ricerca di un lavoro, bensì il sogno di essere vicina al suo grande idolo: Lale Ceylan (Yeliz Simsek)!

Appassionata dei video divulgativi di fitness di quest’ultima, Stella ha infatti iniziato a coltivare per la simpatica influencer una vera e propria venerazione. Sarà però solo nei prossimi giorni che inizieremo a vederne i lati più oscuri e preoccupanti…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Stella vuole separare Lale e Theo

Ignara di quanto sia mentalmente fragile e disturbata la sua fan, Lale ha fino ad ora avuto un atteggiamento amichevole nei confronti di quest’ultima, con cui ha stretto un bel legame. Ben presto, però, Stella si renderà conto che per la sua “amata” sarà sempre Theo (Lukas Leibe) ad avere la priorità!

Determinata ad avere Lale tutta per sé, Stella inizierà dunque a sfruttare ogni occasione per avvicinarsi alla bella fitness influencer e, contemporaneamente, tenere Theo lontano. E l’occasione perfetta non tarderà a presentarsi!

Tutto inizierà quando al Fürstenhof verrà indetta una festa per celebrare il ritorno nella prestigiosa lista dei 500 migliori hotel al momento. Festa a cui Lale sognerà di andare insieme a Theo, ma quest’ultimo sarà costretto a lavorare per sostituire una collega in malattia!

Rattristata, Lale pregherà dunque Stella di sostituire il fidanzato al lavoro, permettendo così a quest’ultimo di distrarsi anche alla luce del difficile confronto col padre. Una richiesta che la Johanson accoglierà… almeno in apparenza! Dopo essersi guadagnata la gratitudine della Ceylan, la ragazza farà infatti in modo che Katja (Isabell Stern) respinga la sua richiesta di sostituire Theo, fingendo di aver subito la delusione della Saalfeld.

E non è finita qui! Dopo aver ingannato Lale su come sono andate davvero le cose, Stella riuscirà infatti a convincere la Ceylan a recarsi alla festa insieme a lei, nonostante l’assenza di Theo. Un piccolo intrigo che, purtroppo, non sarà l’ultimo! Nelle prossime settimane l’ossessione di Stella per Lale è infatti destinata a prendere una piega sempre più preoccupante, mettendo a dura prova il rapporto tra la Ceylan ed il fidanzato… Seguici su Instagram.