Tempesta d’amore: Maxi confessa di aver drogato Christoph! E ora? | Anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la confessione di Maxi

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno sta per colpire la famiglia Saalfeld! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maxi Neubach (Katharina Scheuba) – la giovane figlia di Katja (Isabell Stern) – farà infatti una confessione destinata a cambiare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus nei guai per colpa di Maxi

A poche settimane dalla felice conclusione dell’incubo causato da Tom Dammann (Milan Marcus), un nuovo dramma ha colpito Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Drogato a propria insaputa, l’uomo ha avuto un malore mentre si trovava da solo nel bosco, colpendo violentemente la testa: un incidente che non ha avuto conseguenze gravi solo grazie al provvidenziale intervento di Luis (Michael Bral).

Non c’è dunque da stupirsi se l’albergatore ha giurato vendetta per quanto da lui subito e non ha avuto dubbi su chi sia il colpevole: Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) è l’unico ad avere un movente oltre al cinismo necessario! All’insaputa di Saalfeld, però, in realtà questa volta il suo nemico giurato è innocente…

Come sappiamo, dietro alla drammatica catena di eventi che ha portato all’incidente di Christoph c’è infatti la mano di Maxi, la giovane figlia di Katja! Quest’ultima ha infatti somministrato un sonnifero all’albergatore nella speranza di impedirgli di partecipare ad un’importante votazione su un progetto fondamentale per la madre. Purtroppo, però, la situazione le è sfuggita di mano…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Maxi confessa la verità a Katja

Mentre la giovane dottoressa si struggerà al pensiero di quanto da lei involontariamente causato, sarà dunque Markus a finire sul banco degli imputati… e per lui le cose si metteranno velocemente male!

Complici i suoi precedenti, l’uomo non sembrerà infatti riuscire a convincere nessuno della propria innocenza, tanto che persino Katja si allontanerà da lui. Una situazione che non farà che accrescere i sensi di colpa di Maxi.

Sarà così che – vedendo la madre a pezzi per la rottura con l’uomo che ama – la ragazza prenderà il coraggio con due mani e affronterà la sommelière confessandole l’incredibile verità: c’è lei dietro l’incidente di Christoph! E, a quel punto, le vite di questi due personaggi cambieranno per sempre… Seguici su Instagram.