Un posto al sole: Daniela De Vita sarà STELLA | Anticipazioni

Ormai ci siamo: a Un posto al sole, Peppe Caputo viene brutalmente aggredito e, vista la risaputa “antipatia” reciproca, Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) rischia di essere il sospettato principale riguardo a quello che è accaduto. L’amico di sempre Damiano (Luigi Miele) avvierà delle personali investigazioni per cercare di trovare il vero aggressore prima che sia troppo tardi, ma Grillo (Pietro Bontempo) gli impedirà di andare avanti estromettendolo dall’inchiesta. Cosa succederà a quel punto?

Occhio alle prossime puntate di Upas, perché praticamente dal nulla vedremo spuntare una misteriosa informatrice, di nome Stella, che farà una soffiata a Eduardo fornendogli degli elementi molto utili a individuare i veri colpevoli. Anche grazie a tali informazioni, Sabbiese e Damiano continueranno a indagare in forma privata (e segreta). Arriveranno alla soluzione?

Spoiler Un posto al sole: Stella (Daniela De Vita), una misteriosa informatrice per Eduardo

Ebbene… sì! I due amici per risolvere il caso dovranno passare da una situazione molto pericolosa (in cui peraltro sarà Eduardo a dover intervenire prontamente a salvaguardia di Damiano), ma non potranno prendersi il merito di aver assicurato alla giustizia i responsabili dell’aggressione: quello andrà a Grillo, che non abbiamo mai visto brillare per riconoscenza…

Ma in tutto questo, Stella che fine farà? Il suo ruolo pare non estinguersi con l’utile soffiata che contribuirà a salvare Eduardo: quest’ultimo, infatti, avrà modo di rivederla. Come mai? In attesa di saperne di più, vi anticipiamo che il ruolo di Stella verrà interpretato dall’attrice di cinema e televisione Daniela De Vita. Seguici su Instagram.