Un posto al sole: Filippo torna ai Cantieri, c’è un buon motivo! | Anticipazioni

Una sorpresa attende gli amici “nostalgici” di Un posto al sole: presto si riproporrà una situazione che nella soap partenopea di Rai 3 ha tenuto banco in un passato ormai abbastanza remoto. E il motivo sarà legato ancora una volta all’attuale “cattivone” della fiction…

Iniziamo col dire che, pur restando Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) ai vertici dei Cantieri, nei prossimi giorni noteremo che Chiara Petrone (Alessandra Masi) inizierà a cambiare atteggiamento verso il suo socio, intuendone finalmente il lato oscuro. Questo porterà ad una proposta inaspettata: eh sì, le anticipazioni avevano indicato che “Filippo Sartori riceverà una proposta professionale di grande rilievo da Chiara“… e così sarà!

Ma di quale proposta si tratta? È presto detto: la Petrone chiederà a Filippo di rappresentarla all’interno dei Cantieri, sostituendola in tutto e per tutto. Questo porterà il manager a dover controllare soprattutto l’operato di Gennaro, che si vedrà arrivare dal nulla una nuova presenza scomoda, anzi scomodissima!

È già chiaro che Sartori accetterà l'incarico, tanto che in tempi brevi parteciperà ad una prima riunione. Neanche a dirlo, Gagliotti non se ne starà a guardare e proverà a portare dalla sua parte il nuovo arrivato. Ci riuscirà? Quel che è certo è che il losco affarista potrebbe presto dover affrontare un problema più grave di Filippo: qualcuno potrebbe infatti sconvolgere tutti i suoi progetti…