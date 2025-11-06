Un posto al sole: Marina coinvolge gli Altieri contro Gennaro! | Anticipazioni

Nei prossimi giorni a Un posto al sole Marina Giordano (Nina Soldano) avrà diversi sensi di colpa verso Vinicio (Gianluca Spagnoli), sentendo di stare approfittando di un ragazzo in difficoltà pur di liberarsi dell’intera famiglia Gagliotti e potersi riprendere i Cantieri. Ciò però non le impedirà di portare avanti la sua battaglia nei confronti di Gennaro (Carlo Caracciolo), e questo farà straordinariamente incrociare il suo destino con quello di una serie di personaggi con cui solitamente lei non ha mai niente a che fare!

Iniziamo col dire che, parallelamente, Castrese Altieri (Peppe Romano) – oltre ad esser impegnato in un difficilissimo tentativo di riconciliazione con il papà Espedito (Antonio Conte) – avrà da ora in poi il chiodo fisso di voler tornare ad essere proprietario del marchio di famiglia. Anche suo padre vorrà salvare l’azienda sua e dei suoi figli, e quindi proprio Espedito deciderà di rivolgersi con forza a Gennaro.

Insomma, gli Altieri si troveranno a essere gli unici – oltre a Roberto e Marina – ad avere davvero un valido motivo per volere i Gagliotti fuori delle loro vite. E allora… perché non coinvolgerli?

Sarà questo il “gancio narrativo” che porterà ben presto la Giordano a parlare con Mariella (Antonella Prisco), uno dei personaggi con cui lei ha meno interagito finora: l’imprenditrice proporrà alla Altieri e al suo gruppo familiare di proseguire insieme la lotta contro i Gagliotti. L’unione fa la forza, insomma!

Occhio però, perché presto il piano perfetto di Gennaro potrebbe incontrare problemi anche per un altro motivo: Vinicio tra non troppo tempo inizierà a ricordare alcune particolari parole pronunciate dal suo pusher Cristiano (Francesco Rungi). Si accenderà una lampadina?