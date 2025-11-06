Un posto al sole: Raffaele resta o no come portiere? Il pressing di Otello | Anticipazioni

Due graditi ritorni nelle prossime puntate di Un posto al sole. Il primo riguarda Lucio Allocca che, come non di rado succede nel corso di ogni stagione di Upas, stiamo per rivedere nei panni di Otello Testa. L’ex vigile stavolta verrà coinvolto in una questione prettamente condominiale ma di importanza assoluta: Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) a fine mandato deve o non deve restare come portiere di Palazzo Palladini?

Proprio il pressing di Otello porterà Raffaele ad una profonda riflessione sul suo futuro, ma intanto la questione verrà presa male dal “solito” Renato (Marzio Honorato) che un’altra volta metterà il broncio con il suo amico di sempre. Come andrà a finire?

Trame Upas: Micaela ha bisogno di aiuto, torna Pasquale

Contemporaneamente a tutto questo, un po’ a sorpresa tornerà in scena anche il ballerino / attore Simone Di Pasquale. Il suo Pasquale – visto in scena durante la scorsa estate – rientrerà brevemente nella soap partenopea di Rai 3 per risolvere una questione particolare: Micaela (Gina Amarante) presto si “spegnerà” cadendo in un forte stato di apatia. La sua famiglia sembrerà incapace di risolvere il problema, dunque chi potrà aiutarla?

Semplice: partendo da un’idea di Serena (Miriam Candurro), alla porta di Micaela si affaccerà Pasquale, che già in passato ha saputo motivarla nel modo giusto. Lui e la danza faranno il miracolo anche stavolta? Seguici su Instagram.