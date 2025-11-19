Un posto al sole: Raffaele, ultimo presepe come portiere? | Anticipazioni

Non di rado Un posto al sole ci ha proposto il passaggio dal lavoro alla pensione dei suoi personaggi senior (Otello, Ornella, ecc.) ma, se stavolta la prospettiva di un pensionamento fa più notizia del solito, è probabilmente perché riguarda il personaggio che in un certo senso tiene in mano da sempre le redini di Palazzo Palladini: Raffaele Giordano (Patrizio Rispo).

Ma Raffaele andrà davvero in pensione? In questi giorni, come state vedendo, l’uomo è sottoposto alle pressioni di Otello (Lucio Allocca) e deve far sapere quanto prima se intenda o meno rinnovare il suo contratto di portiere del Palazzo. Ciò indurrà il nostro protagonista a una profonda riflessione, resa più difficile dall’atteggiamento negativo di Renato (Marzio Honorato). Quest’ultimo, vistosi non coinvolto nelle eventuali decisioni dell’amico di sempre, sembra essersi profondamente offeso!

Come proseguirà la faccenda? Vi anticipiamo che Renato, in profondo disaccordo con l’intenzione di Raffaele, finirà per allearsi con Otello pur di convincere l’attuale portiere a rimanere ancora per un po’ al suo posto e penserà ad una particolare soluzione, che però potrebbe dimostrarsi inattuabile…

Insomma, presto arriverà anche per quest’anno il momento dell’allestimento del classico presepe natalizio di Palazzo Palladini e ciò per il nostro Raffaele costituirà l’occasione per lasciare il suo segno un’ultima volta. Tutto questo mentre Renato si chiuderà in se stesso sempre di più e i condomini dovranno intanto iniziare a pensare ad un successore: segno che ormai il dado è tratto?

Comunque vada, ci sembra il caso di ricordare ai nostri lettori – vista anche una serie di commenti apparsi in questi giorni sui social network – che il pensionamento lavorativo di un personaggio non vuole necessariamente dire che quel personaggio sia destinato a sparire dai radar. Tradotto: l’attore Patrizio Rispo continua a girare… Seguici su Instagram.