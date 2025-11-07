Un posto al sole: Rosa si fiderà di Damiano? | Anticipazioni

Dopo una lunga fase di dubbi e incertezze, A Un posto al sole pare chiudersi la non facile storia tra Rosa (Daniela Ioia) e il postino Pino (Antimo Casertano). Quest’ultimo, avendo ormai capito che la sua amata ha ancora il cuore occupato, ha preso la difficile decisone di essere lui a terminare la frequentazione con la Picariello.

Anticipazioni Upas: l’accorato appello di Clara a Damiano

Nei prossimi giorni, le trame riguardanti Damiano (Luigi Miele) saranno orientate più sul versante lavorativo, con la sua lotta contro il tempo per scoprire l’aggressore di Peppe Caputo e le difficoltà creategli da Grillo (Pietro Bontempo). Subito dopo metà novembre, però, ritroveremo il poliziotto alle prese con un forte richiamo da parte di Clara (Imma Pirone), che lo inviterà a non illudere la sua amica Rosa se non è certo di voler stare con lei.

Trame Un posto al sole: Rosa e Damiano passano una serata insieme

A quel punto, Damiano chiederà a Rosa di trascorrere una serata insieme per parlare a cuore aperto di tutte le loro questioni in sospeso. Per l’occasione, la donna sembrerà convincersi del fatto che le intenzioni di Renda nei suoi confronti siano serie: riuscirà a fidarsi stavolta? E soprattutto, Damiano merita fiducia? Lo scopriremo prossimamente… Seguici su Instagram.