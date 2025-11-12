Un posto al sole: tutti contro Gennaro. Anche Vinicio? | Anticipazioni

A Un posto al sole, dopo un breve periodo in cui altre storyline sono state in maggiore evidenza, torna protagonista la trama principale che ci sta tenendo compagnia in questo 2025. “Tutti contro Gennaro” (Carlo Caracciolo), abbiamo titolato, e sarà davvero così nelle prossime settimane a Upas: vediamo insieme perché…

Iniziamo da Castrese (Peppe Romano): l’uomo ha promesso a se stesso e ai suoi cari che farà il possibile per recuperare la proprietà del marchio di famiglia, e così – guidato da Marina (Nina Soldano) – inizierà a muoversi attraverso una trasmissione radiofonica in cui parlerà di quanto sta succedendo alla sua azienda da quando è passata nelle mani dei Gagliotti.

Trame Un posto al sole: Roberto Ferri si sente sconfitto

Ma Gennaro rischierà presto di avere un nemico anche in famiglia: Vinicio (Gianluca Spagnoli), dopo aver appreso alcuni particolari da Cristiano (Francesco Rungi), irromperà durante una riunione lavorativa e accuserà il fratello di averlo fatto precipitare nuovamente nel baratro della droga. In questo caso, Gennaro sembrerà riuscire a cavarsela e a convincere il consanguineo di non avere chissà quali colpe, ma sta di fatto che ormai Vinicio è l’ombra di se stesso e – nonostante il rinnovato appoggio di Alice (Fabiola Balestriere) – rischia quotidianamente di ricadere nei vecchi vizi.

Occhio però: a un certo punto assisteremo a un’inattesa decisione del Gagliotti junior: quella di svelare a che gioco sta giocando il parente! Servirà? Parallelamente, i fan della soap partenopea di Rai 3 avranno presto a che fare con la delusione di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che all’udienza non potrà sottrarsi dal patteggiare la sua pena. Per il tycoon tutto ciò rappresenterà una sconfitta, visto che sarà come averla data vinta al nemico: avrà poi modo di vendicarsi?

Insomma, la famiglia “usurpatrice” dei Cantieri inizierà ad accusare scossoni sempre più forti, ma Gennaro rimarrà a guardare? Al momento vi anticipiamo solo che da adesso in poi non si scherza più: i prossimi due mesi lasceranno il segno! Seguici su Instagram.