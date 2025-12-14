Arriva MIRO, il grande amore di… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Un ingresso importantissimo è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni faremo infatti la conoscenza di quello che è destinato a diventare uno dei personaggi più particolari ed interessanti della prossima stagione. Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Miro arriva al Fürstenhof

Con la 20^ stagione di Tempesta d’amore ormai avviatasi verso la sua fase conclusiva, grandi novità sono in arrivo nella soap bavarese, a partire dal casting! Nei prossimi giorni assisteremo infatti all’ingresso in scena di uno dei personaggi più importanti della prossima annata della soap: Miro Falk!

Si tratta di un barbiere e parrucchiere che arriverà al Fürstenhof per rilevare il salone di bellezza un tempo appartenuto a Shirin (Merve Çakır). Ed il suo arrivo non passerà inosservato!

Complice un gusto molto particolare in termini di moda e abbigliamento, Miro verrà inizialmente verrà scambiato per omosessuale dai colleghi. Le apparenze, però, ingannano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Miro sarà l’amore di Greta

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore sa infatti che Miro non solo è interessato alle donne, ma è destinato a rubare il cuore di Greta Bergmann (Laura Osswald), dando il via un sorprendente triangolo amoroso con Luis Sommer (Michael Baral), l’attuale compagno della donna.

Luis, però, non sarà l’unico ostacolo all’amore tra Greta e Miro. Col passare del tempo, infatti, scopriremo che quest’ultimo ha subito un grave trauma che ne ha condizionato per sempre l’approccio all’amore…

Tempesta d’amore, casting news: Pablo Sprungala interpreta Miro Falk

Il personaggio di Miro Falk verrà interpretato da Pablo Sprungala, attore tedesco classe 1981 con all’attivo numerose partecipazioni a produzioni di successo sia in campo teatrale che televisivo. Tra i suoi ruoli più iconici, Sprungala vi è soprattutto quello del commissario di polizia nella popolare serie tv “Soko Leipzig”, personaggio da lui interpretato per ben tre anni!

Pablo Sprungala debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Miro Falk nel corso della puntata 4295 ed è destinato ad entrare nel cast fisso della soap. Il suo sarà infatti uno dei personaggi principali della prossima stagione di Tempesta d’amore!

Chiudiamo con le parole dello stesso Sprungala sul suo personaggio:“Miro è un uomo dall’animo fragile e che nasconde un terribile segreto. È inoltre dotato di grande senso dell’umorismo e di un grande cuore”. Seguici su Instagram.