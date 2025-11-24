Tra Greta e Luis esplode l’amore! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: arriva un nuovo cuoco al Fürstenhof

Grandi novità sono in arrivo nella vita sentimentale di Greta Bergmann (Laura Osswald)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca del Fürstenhof tornerà infatti ad aprirsi all’amore, grazie ad un incontro inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: primo incontro tra Luis e Greta

Sono trascorsi ormai parecchi mesi dalla drammatica conclusione della sua relazione con Noah (Christopher Jan Busse), ma Greta Bergmann (Laura Osswald) non sembra ancora pronta ad aprire nuovamente il proprio cuore ad un nuovo uomo… o almeno così crede lei!

Tra qualche giorno la bella chef del Fürstenhof accetterà infatti di andare ad un incontro al buio come parte di una scommessa con la cugina Yvonne (Tanja Lanäaus). E sarà in questa occasione che il destino la porterà a conoscere un uomo decisamente affascinante: Luis Sommer (Michael Bral)!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Luis e Greta si innamorano

Come anticipato, si tratta di uno chef di grande talento arrivato da poco a Bichlheim con l’intento di aprire un ristorante nelle vicinanze. E, se l’incontro con Greta sarà del tutto casuale (non era infatti lui l’uomo che la Bergmann avrebbe dovuto incontrare nel suo appuntamento al buio!), per lo chef sarà subito chiaro che tra lui e la collega c’è qualcosa di speciale…

Nonostante l’iniziale titubanza (per lo meno a parole) della donna, tra quest’ultima e Luis la chimica sarà innegabile, tanto che tra loro si arriverà velocemente ad un bacio! Un nuovo amore è dunque nato? Ebbene, inizialmente entrambi sembreranno poco interessati ad avere legami duraturi. Come è noto, però, al cuor non si comanda…

Sarà infatti questo l’inizio di una lunga storyline sentimentale che vedrà Greta protagonista assoluta e metterà la donna di fronte a sfide personali e professionali decisamente ardue. Seguici su Instagram.