Bahar (La forza di una donna) vede le foto compromettenti di Sarp e Şirin | anticipazioni

A La Forza di una Donna non si può mai stare tranquilli, nemmeno nel corso di una festa. Nelle puntate della dizi turca in onda tra qualche settimana, i telespettatori assisteranno alla turbolenta cerimonia di circoncisione del piccolo Doruk (Ali Semi Sefil), un evento dove ne succederanno davvero di tutti i colori…

La Forza di una Donna, news: Sarp viene arrestato

Il giorno della festa si aprirà in una maniera decisamente particolare per Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Quest’ultimo verrà infatti arrestato dalla polizia mentre sarà in compagnia di Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk, e dovrà andare in commissariato poiché, a sorpresa, sarà stato ritrovato il corpo della madre Jülide (Şebnem Köstem), sepolto come già sapete dagli uomini di Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz) nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk.

A quel punto, visto che assisterà al suo arresto, Arif Kara (Feyyaz Duman) accetterà di aiutare Sarp e convocherà la sorella Kismet (Tuğçe Altuğ) affinché offra la propria consulenza legale al “nemico” e gli consenta di uscire in prigione in tempo per la festa. Agendo in tale modo, Arif scoprirà però suo malgrado che è stata proprio la donna a sguinzagliare la polizia contro Sarp, nel tentativo di dargli campo libero con Bahar. Un’iniziativa che ovviamente non piacerà affatto ad Arif…

La Forza di una Donna, trame: Şirin e la strana richiesta a Piril

Tuttavia, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a tutto quello che succederà a casa di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar), scelta da Bahar per la cerimonia di circoncisione di Doruk. Approfittando della presenza di Piril (Ahu Yağtu), invitata alla festa insieme ai piccoli Alì e Ümer, Şirin (Seray Kaya) non esiterà a spargere il proprio veleno e le chiederà se può passarle alcune foto che sta aspettando da diverso tempo.

Tale richiesta innescherà subito la curiosità di Bahar, che domanderà a Şirin e a Piril a cosa si stiano riferendo. Ovviamente, le due donne cercheranno di non rispondere, per evitare che Bahar scopra che la stessa Şirin ha chiesto a Sarp di scattare alcune foto compromettenti con lei prima di accettare di donarle il midollo osseo quando rischiava di morire a causa dell’anemia aplastica. Il silenzio della sorellastra e di Piril accenderà però ancora di più i sospetti di Bahar, costringendo Enver a intervenire…

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar vede le foto compromettenti di Sarp e Şirin

Avvalendosi dell’aiuto di Piril, Enver parlerà dunque per la prima volta a Bahar del grande ricatto di Şirin ai danni di Sarp per salvarle la vita. Sotto choc, Bahar insisterà dunque per vedere gli scatti incriminati, che Piril accetterà di mostrarle. Una visione che costituirà per lei un profondo dolore, visto che per l’ennesima volta ventilerà l’ipotesi che Sarp sia stato davvero l’amante di Şirin, anche se Piril e Enver le giureranno che gli scatti sono completamente falsi.

Sta di fatto che tale circostanza rovinerà ancora di più il clima di festa, già “viziato” dall’arresto di Sarp. Anche se il peggio dovrà ancora venire e ancora una volta ci sarà lo zampino di Şirin… Seguici su Instagram.