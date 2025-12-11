Beautiful: Eric Forrester va in pensione “forzatamente”! | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, i telespettatori si sono ritrovati improvvisamente di fronte a scene che, in modo marcato, si muovono sulla falsariga di una precedente trama che, per quanto riguarda gli episodi italiani, risale ad un passato veramente recente. D’un tratto Eric Forrester ha manifestato l’intenzione di tornare a tempo pieno alla Forrester Creations, per lavorare a doppia mano sulla linea couture insieme a Ridge Forrester, il quale, altrettanto repentinamente, si è non solo dimostrato reticente e contrario, ma è stato anche mostrato impegnato nell’organizzare il pensionamento del genitore.

Se Eric ha rivendicato il diritto di decidere in una casa di moda da lui fondata, Ridge si è opposto, preoccupato che il lavoro possa rigettare il padre in una nuova crisi di salute: Eric ha già avuto la sua ultima grandiosa collezione e lo stress che gli aveva provocato lo aveva quasi ucciso, complice una non mai ben precisata patologia oncologica. Come sappiamo Eric, si riprese grazie ad una cura sperimentale e, da allora, è sempre sembrato contento nella quiete della sua vita solo parzialmente impegnata nel lavoro.

Ora le cose sono cambiate ma, stavolta, non è stato in grado di forzare la mano di Ridge che, di fatto, ha spinto il padre al ritiro. Prima di farlo, Eric ha portato con sé alcuni suoi nuovi bozzetti, nonostante Donna Forrester abbia cercato di convincere il marito a mostrarli a Ridge, certa che quest’ultimo avrebbe rivisto la propria decisione nel vedere quanto ancora Eric abbia da offrire.

Donna, che ha supportato la posizione del compagno, ha però anche mostrato alcuni momenti di incertezza, riconoscendo come il rinnovato impegno di Eric nel lavoro le abbia provocato alcune preoccupazioni. Per quanto riguarda un’altra Logan, Brooke Forrester, quest’ultima si è mostrata invece sulla stessa posizione di Ridge, il quale, proprio con lei, è apparso in lacrime dopo il confronto duro con Eric, rivendicando il fatto di star agendo per il bene del padre.

E, come ogni trama “business” dell’ultimo decennio, non è stato tirato in ballo l’assetto azionario della Forrester Creations, i cui proprietari sarebbero Eric (37,5%), Ridge (20%), Steffy (37,5%) e Thomas (5%), privando la storia di quel gioco di alleanze che una volta caratterizzava le lotte per il potere in seno alla casa di moda e che dava ad esse un senso: con quale potere Ridge, sebbene amministratore delegato, può sollevare Eric da incarichi attivi in azienda, senza un voto di maggioranza?

Eric, però, non è l’unico ad essere scontento: anche Katie Logan, da anni a capo delle pubbliche relazioni della Forrester Creations, ha recentemente avuto qualche screzio con Ridge e Brooke. A seguito della morte di Luna Nozawa, la Forrester Creations ha attirato l’attenzione dei media visto il precedente impiego della giovane (latitante al momento della morte); così, per gestire l’emergenza, Ridge si è rivolto ad un’agenzia esterna, visto che lui e Brooke davano per scontato che Katie si sarebbe presa del tempo in famiglia, e visto anche il coinvolgimento degli Spencer nelle ultime vicende di Luna.

In questo modo Katie, arrivata in azienda per gestire lo scandalo, ha scoperto di essere stata sollevata da quel particolare incarico. A difenderla è intervenuto Bill Spencer, con cui è recentemente tornata a fare coppia, il quale ha avuto una discussione a riguardo con Ridge. Visto che quest’ultimo ha difeso la propria iniziativa, Bill ha offerto a Katie di tornare alla Spencer Publications, magari con Will, che vede sprecato nel fare l’impiegato in un’azienda non sua.

Le due questioni rappresentano l’anticamera per una prossima svolta “business” che porterà ad una nuova lotta in passerella, magari tra due case di moda? Lo scopriremo, presumibilmente, con l’avvicinarsi dell’anno nuovo… Seguici su Instagram.