Christoph scopre che Maxi lo ha drogato! E ora? | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la scoperta di Christoph

Una rivelazione scottante è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo giorni di sospetti e accuse infondate, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) scoprirà finalmente chi è il responsabile del suo drammatico incidente. Una scoperta destinata a cambiare molte vite… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph accusa Markus e Katja

Dal giorno del suo drammatico incidente, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non ha avuto che un obiettivo: scoprire il responsabile e, soprattutto, punirlo! Una caccia alle streghe che sta mietendo non poche vittime…

Se inizialmente è stato Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) a finire nel mirino dell’albergatore, da qualche giorno anche Katja è stata inclusa nella lista degli “indiziati”. Neanche in questo caso, però, l’albergatore riuscirà a trovare alcuna prova per sostenere la sua ipotesi.

Temendo che il suo amato cada vittima della sua sete di vendetta, Alexandra (Daniela Kiefer) proverà dunque a convincerlo a lasciarsi alle spalle il passato e concentrarsi sul loro futuro insieme: dopotutto stanno per sposarsi! Proprio quando l’albergatore sembrerà finalmente pronto a voltare pagina, però, tutto cambierà…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph smaschera Maxi

Come sappiamo, dietro all’incidente di Christoph c’è in realtà la mano di Maxi (Katharina Scheuba), l’adorata figlia di Katja. La giovane dottoressa ha infatti somministrato di nascosto all’albergatore un potente sonnifero nella speranza di evitare che l’uomo si presentasse ad un’importante votazione che avrebbe determinato la sopravvivenza finanziaria della madre.

Conscia del fatto che la sua carriera di medico verrebbe distrutta se la verità venisse alla luce, Maxi ha accettato di tacere la verità su richiesta della madre. Ciononostante, i suoi sensi di colpa continueranno a crescere, soprattutto quando la ragazza si renderà conto di quanto siano gravi i sintomi di cui soffre ancora Saalfeld in seguito all’incidente da lei causato…

Ebbene, sarà proprio la preoccupazione per l'albergatore combinata con i rimorsi della sua coscienza a portare la Neubach a tradirsi, finendo per rivelare a Christoph la verità sull'accaduto. E a quel punto tutto cambierà! Come prevedibile, infatti, Saalfeld non esiterà a sfruttare quanto scoperto per avere la sua vendetta, con conseguenze terribili…