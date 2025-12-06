Emre (La forza di una donna) va a cercare Arda, ecco perché | Anticipazioni

Anche se cercherà inizialmente di “tirarsi fuori”, Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar) finirà per farsi guidare dall’istinto paterno. Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, andrà in cerca di Arda quando entrerà a conoscenza di un particolare sul suo conto…

La Forza di una Donna, news: Emre scopre di essere il padre di Arda

La storyline inizierà a movimentarsi quando, grazie alle cattivissime mosse della cugina Idil (Büşra İl), Emre capirà che Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) gli ha nascosto di essere la madre di Arda. A quel punto, visto che il bambino avrà sette anni, l’imprenditore avrà il forte sospetto di essere il padre, ma deciderà di non approfondire la questione poiché non si sentirà affatto pronto a prendersi una responsabilità di tale portata.

Un pensiero che ancora una volta si scontrerà con la cattiveria di Idil, che senza pensarci due volte farà in modo di confermare i suoi sospetti. Sotto choc, Emre finirà dunque per discutere con Ceyda, che accuserà di essersi avvicinata a lui soltanto con lo scopo di “sedurlo” ed ingabbiarlo in un matrimonio di mero interesse economico. Tali parole, decisamente forti, porteranno Ceyda a prendere la decisione di licenziarsi dalla caffetteria…

La Forza di una Donna, trame: le interferenze di Feride, la madre di Emre

Già di per sé complicata, la situazione finirà per ingarbugliarsi ulteriormente nel momento in cui Idil svelerà anche a Feride (Türkan Kılıç), la madre di Emre, dell’esistenza di Arda. Inviperita, la donna si presenterà dunque in caffetteria e non esiterà a cacciare via e a trattare in malo modo Bahar (Özge Özpirinçci) e Hatice (Bennu Yildirimlar), poiché convinta del fatto che le due dipendenti siano in combutta con Ceyda.

Dopo ciò, nonostante le rimostranze del figlio che le implorerà di non intromettersi, Feride si presenterà anche a casa di Ceyda per affrontarla, ma fortunatamente l’intervento di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), che si fingerà il fidanzato della Karataş, eviterà che le mancate suocera e nuora si affrontino.

La Forza di una Donna, spoiler: Emre va a cercare Arda, ecco perché

La svolta nella storyline si avrà però a poche ore dalla festa di circoncisione del piccolo Doruk (Ali Semi Sefil): possiamo infatti anticiparvi che Emre deciderà di telefonare a Şirin (Seray Kaya) che, col fine di commettere l’ennesima cattiveria, gli svelerà che Arda è un bimbo con dei problemi. A quel punto, Emre metterà da parte la decisione di non avere nulla a che fare col bambino e si metterà alla guida della sua auto per parlare con Gulten (Nihal Menzil), la madre di Ceyda che si è sempre presa cura di Arda.

Agendo in questo modo, Emre si troverà per la prima volta faccia a faccia con Arda e, al tempo stesso, dovrà rivelare a Gulten di essere il padre del bimbo. Rivelazione che non piacerà affatto alla nonna, che inviterà in malo modo Yazici ad andarsene. Ma l'uomo si arrenderà così facilmente?