Il paradiso delle signore: Adelaide, la vendetta si sposterà a St. Moritz | Anticipazioni

Già lo sapete: nell’episodio de Il paradiso delle signore di venerdì 5 dicembre la Contessa tenterà di togliersi la vita… o almeno così sembrerà! Già, perché in effetti la nostra Adelaide (Vanessa Gravina) inizierà in questo modo a mettere in scena una tremenda vendetta che metterà radici nelle settimane successive…

Il “tentativo di suicidio” (o presunto tale) metterà in agitazione tutti i personaggi vicini alla Sant’Erasmo, ma soprattutto – ed è quello che lei vuole – provocherà non pochi sensi di colpa a Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Vedremo dunque lui e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) decidere di rimandare le nozze, cosa che rappresenterà un primo round a favore della nobildonna. Ma non finisce qui…

La falsa clemenza di Adelaide a Il paradiso delle signore 10 – spoiler

Già, occhio alla “clemenza” di Adelaide, la quale sembrerà ammorbidirsi con Rosa e che, soprattutto, si renderà protagonista di un gesto davvero encomiabile (se non sapessimo che fa parte di un malefico gioco): la nostra protagonista deciderà di revocare la cacciata di Marcello dal Circolo, in maniera tale che tutti pensino ad una sua rassegnazione unita alla volontà di voltare pagina.

Fatto ciò, Adelaide prima inviterà Marcello al circolo per la festa natalizia, poi comunicherà che alla festa in questione lei non ci sarà, avendo intenzione di partire per St. Moritz insieme al maggiordomo Italo (Mauro Negrini). Marcello invece si recherà all’evento mondano e, mentre sarà lì, gli verrà consegnato un biglietto della Contessa che sembrerà anticipare un finale funesto.

Eh sì: Marcello penserà d'istinto che Adelaide voglia nuovamente farla finita e correrà anche lui a St. Moritz, nonostante il fratello Matteo (Danilo D'Agostino) non sia d'accordo con tale iniziativa. Quali saranno le conseguenze? In cosa consisterà la vendetta preparata da Adelaide? Marcello sta cadendo in una trappola? Lo scopriremo presto…