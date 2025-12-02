La notte nel cuore, anticipazioni 9 dicembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 9 dicembre 2025

Harika ed Esat riflettono sul loro atteggiamento ostile verso i fratelli, Nuh e Melek, e sulle sofferenze inflitte alla madre per troppo tempo. Entrambi sembrano decisi a cambiare rotta. Nel frattempo, Tahsin scopre che la villa dei Sansalan è in vendita e decide di acquistarla. Hikmet e Halil discutono del loro piano di acquistare un albergo, ma Hikmet continua a nutrire dubbi sulla completa fiducia in Halil.

Intanto, Bünyamin affronta Canan, accusandola di una relazione con Halil. L’arrivo di Türkan sconvolge la situazione: furiosa per aver scoperto che il braccialetto regalato da Halil è un falso, confessa a Canan di essere la sua amante. La rivelazione scatena una reazione violenta: Canan aggredisce Türkan, ma viene fermata da Esma e Esat, richiamati dalle grida. Rimasta sola, Canan tenta di contattare Halil, ma il telefono risulta irraggiungibile. Insospettita, indaga e scopre che il direttore della banca, presentatole da Halil, non esiste. Realizza così di essere stata ingannata e derubata.

Esat intanto tenta di convincere Esma del proprio cambiamento, anche se la donna non è ancora pronta a perdonarlo e rifiuta la sua presenza nella stessa stanza.

Cihan e Tahsin hanno chiamato due medici per visitare Nuh, che spiegano come l’intervento chirurgico a cui deve sottoporsi abbia solo il 40% di probabilità di successo. Nonostante i rischi, Nuh decide di procedere, spinto dal profondo desiderio di vivere la sua storia d’amore con Sevilay. Impressionato dalla determinazione del giovane, Tahsin propone di organizzare il matrimonio prima dell’operazione, rimandando però i festeggiamenti ufficiali a dopo l’intervento. Durante questa occasione familiare, fa la sua apparizione Peri, ma Harika la allontana senza esitazioni.

Nel frattempo, Hikmet cerca di fuggire con una valigia piena di denaro sottratto a Canan, ma Halil lo intercetta. I due decidono quindi di riporre il denaro in un magazzino chiuso con due lucchetti combinati che possono aprire solo insieme. Bünyamin scopre poi che il denaro è scomparso, aumentando ulteriormente le tensioni.

Il giorno delle nozze civili tra Sevilay e Nuh si trasforma in un momento drammatico. Subito dopo la cerimonia, Nuh entra in sala operatoria per l'intervento critico. I medici si trovano a fronteggiare complicazioni inattese e valutano l'opzione di non rimuovere il tumore. Nel frattempo, in ospedale, la famiglia attende con ansia notizie, mentre Canan alimenta ulteriori tensioni con Bünyamin…