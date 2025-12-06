La Promessa: Petra riuscirà davvero a licenziare Maria? | Anticipazioni

Grosso rischio per Maria Fernandez (Sara Molina) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa: distrutta emotivamente per la morte di Jana Exposito (Ana Garces), la domestica comincerà pian piano a trascurare il suo lavoro, inimicandosi l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez). Non a caso, quest’ultima ventilerà l’ipotesi di licenziarla… ma ce la farà davvero?

La Promessa, news: Petra dà un avvertimento a Maria

Tutto partirà quando Maria perderà i sensi nel corso di un rimprovero di Petra. A quel punto, sarà chiaro a tutti quanti che la Fernandez sta facendo fatica a superare la morte di Jana, apparentemente uccisa con un colpo di pistola da Cruz Ezquerdo (Eva Martin), ormai in prigione.

Ovviamente, i colleghi si mostreranno solidali con Maria, a partire da Teresa Villamil (Andrea del Rio) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz), che cercheranno di svolgere al posto suo le mansioni che le competono. Tuttavia, dopo essersi mostrata per un po’ comprensiva, Petra tornerà di nuovo alla carica con Maria e le farà presente che non esiterà a licenziarla qualora non dovesse rimettersi in carreggiata in tempi brevi.

La Promessa, trame: l’accordo tra Petra e Leocadia

Per andare avanti col suo proposito, Petra saprà però di avere bisogno del consenso di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), che nel frattempo sarà stata convinta da Alonso (Manuel Regueiro) a restare a tempo indeterminato a La Promessa. Memore del fatto che, qualche settimana prima, la signora si è fortemente opposta al licenziamento di Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval), la Arcos sonderà il terreno con Leocadia e le farà presente tutte le mancanze di Maria degli ultimi giorni.

A sorpresa, e ben sapendo che non può inimicarsela così tanto se vuole continuare a spadroneggiare nella tenuta, Leocadia dirà a Petra che si fida completamente del suo giudizio di governante della casa e che può prendere la decisione che meglio crede su Maria. Un accordo che, di fatto, darà l’occasione a Petra di calcare la mano ai danni della Fernandez…

La Promessa, spoiler: Petra riuscirà davvero a licenziare Maria?

Quale sarà dunque la successiva mossa dell’arcigna governante? Possiamo anticiparvi che Petra andrà dai maggiordomi Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) e, forte della “carta bianca” che le avrà concesso Leocadia, dirà loro che non intende più lasciar perdere gli sbagli di Maria e che andrà fino in fondo con il suo licenziamento.

Da un lato Ricardo e Romulo peroreranno la causa di Maria, sostenendo che Jana per lei era più che una semplice amica ma una vera e propria sorella. Dall’altro Petra non vorrà sentire ragioni e sarà in una posizione di forte vantaggio quando svelerà loro che, a differenza di quanto fatto con Simona, Leocadia le ha detto di agire come meglio crede riguardo al licenziamento, a cui loro non possono assolutamente opporsi.

Come andrà dunque a finire? Alla fine Petra cambierà idea oppure Maria si troverà senza lavoro da un momento all’altro? Seguici su Instagram.