LEO (figlio di Katja) protagonista di una storia d’amore al maschile | Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche

Trame tedesche Tempesta d’amore, stagione 22: il segreto di Leo

Grazie alle ultime anticipazioni sulle puntate tedesche, è infatti emerso che Tempesta d’amore toccherà un tema molto delicato e di grande attualità: l’omosessualità nel mondo dello sport. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Leo ha un segreto

In questi due decenni Tempesta d’amore ci ha regalato una quantità incredibile di storie d’amore, aprendosi con il passare del tempo a relazioni anticonvenzionali o non sempre ben accettate dalla società… a partire dai sentimenti tra persone dello stesso sesso!

Non c’è dunque da stupirsi se nella 22^ stagione la soap tornerà ad occuparsi dell’amore tra due uomini, aggiungendo però un elemento di ulteriore novità: si tratta di due giovani sportivi! Il protagonista assoluto di questa trama sarà infatti Leo Neubach (Aurel Klug), figlio di Katja (Isabell Stern) nonché fratello minore di Maxi (Katharina Scheuba).

Il ragazzo arriverà al Fürstenhof a sorpresa dopo aver lasciato all’improvviso l’Australia, dove stava coltivando una carriera come calciatore professionista. Una decisione dietro cui si nasconde un segreto molto doloroso…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leo è omosessuale

Inizialmente il giovanotto comunicherà a Katja solo di voler abbandonare definitivamente il calcio, senza però rivelarne le motivazioni. Sarà solo col passare del tempo che Leo troverà il coraggio di confessare alla madre quanto realmente accaduto in Australia…

Scopriremo così che Leo è segretamente omosessuale e si è innamorato del suo migliore amico Chris. Un amore che, oltre a non venire corrisposto, lo ha isolato da tutti! Quando Chris ha scoperto la verità, ha finito per umiliare Leo davanti a tutta la squadra, portando il giovane Neubach a fuggire dall’Australia e dal calcio.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Leo troverà l’amore a Bichlheim

Traumatizzato dall’accaduto, a Bichlheim Leo troverà pian piano la forza di tornare a vivere, riaprendosi anche alla sua passione per il calcio. E anche la sua vita sentimentale avrà delle grandi novità…

Nel paesino bavarese il giovane Neubach farà infatti la conoscenza di un ragazzo che gli ruberà il cuore. E questa volta i suoi sentimenti verranno ricambiati! Sarà questo l'inizio di una storyline che si preannuncia davvero appassionante e sembra destinata ad accompagnarci per tutta la 22^ stagione di Tempesta d'amore.