Leocadia resterà a La promessa | Anticipazioni

Dietrofront da parte di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver annunciato la sua partenza definitiva dalla tenuta, ovviamente insieme alla figlia Angela (Marta Costa), la nuova dark lady della telenovela cambierà idea e inizierà a spadroneggiare. Vediamo insieme in che modo…

La Promessa, news: Leocadia annuncia ad Alonso che vuole andare via

In seguito all’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), accusata dell’omicidio di Jana Exposito (Ana Garces), Leocadia si offrirà volontaria per aiutare Alonso (Manuel Regueiro) a risolvere i suoi problemi col re, arrabbiato con i Lujan per gli ultimi scandali della sua famiglia, compreso il fatto che Curro de la Mata (Xavi Lock) è risultato essere il figlio illegittimo dello stesso marchese.

Al termine di un breve viaggio, fatto con lo scopo di incontrare alcune persone vicine al re in grado di suggerirle un modo per ricucire lo strappo, Leocadia farà dunque presente ad Alonso che l’unico modo per farsi perdonare è quello di ripudiare Curro. Un suggerimento che Alonso deciderà di seguire, anche se dopo averlo cacciato accetterà che Curro diventi il nuovo valletto de La Promessa.

Contrariata, Leocadia esprimerà ad Alonso tutto il suo dissenso per come ha agito. E poco dopo annuncerà al marchese che intende lasciare quanto prima la tenuta, insieme ad Angela, perché in fondo non ha più ragione di restare lì, visto che Cruz, la sua migliore amica, è ormai in carcere.

La Promessa, spoiler: Leocadia decide di restare nella tenuta

In più di una circostanza, visto che l’ospite avrà messo mano anche al suo portafoglio per garantire nuovamente dei pasti adeguati sia alla sua famiglia e sia ai domestici, Alonso cercherà di convincere inutilmente Leocadia a restare. A cercare di aiutare il marchese sarà anche Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), che però verrà letteralmente umiliato dalla Figueroa quando le proporrà di trattenersi per rendere la vita impossibile a Curro.

Quando la partenza di Leocadia sembrerà vicinissima, Alonso farà dunque un ultimo tentativo e sorprenderà la donna regalandole una spilla che apparteneva alla madre e che Cruz non ha mai voluto indossare. Attraverso un discorso pieno di riconoscenza, Alonso farà dunque presente a Leocadia che è diventata una persona importante per la sua famiglia e le domanderà, stavolta con successo, di trattenersi lì a tempo indeterminato perché non deve sentirsi di troppo!

La Promessa, trame: il primo “ordine” di Leocadia!

Dopo aver annullato in fretta e furia la partenza, programmata per quello stesso pomeriggio, Leocadia marcherà ulteriormente il territorio e si presenterà da Petra Arcos (Marga Martinez), ossia l’unica ad aver messo in discussione il suo nuovo ruolo di “signora della casa”. Con in mano la lettera scritta dai colleghi per lamentarsi dei continui atteggiamenti da despota che riserva loro, Leocadia dirà dunque a Petra che la stessa potrebbe finire nelle mani di Alonso, qualora dovesse continuare ad intralciare le sue azioni.

Una vera e propria minaccia che diventerà concreta quando Leocadia ventilerà l’ipotesi di riassegnare a Pia Adarre (Maria Castro) il ruolo di domestica. Un demansionamento che Petra non potrà di certo permettersi, tant’è che chiederà immediatamente perdono alla Figueroa. Ma tutto ciò basterà ad appianare le divergenze?