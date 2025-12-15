Luis, l’incredibile proposta a Greta (che cambierà le loro vite) | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Luis fa una proposta a Greta

Continuano le novità per Greta Bergmann (Laura Osswald)… ed il merito sarà tutto di Luis Sommer (Michael Bral)! Oltre ad essersi nuovamente aperta all’amore grazie allo chef, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca riceverà infatti dall’uomo una proposta davvero inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta e Luis rivali

Dopo mesi in sordina, Greta Bergmann sta per tornare protagonista a Tempesta d’amore. Un grande ritorno che inizierà con un fatidico incontro: quello con Luis Sommer. Come sappiamo, tra i due chef la chimica è stata immediata sia in campo sentimentale che professionale, tanto che Greta ha aiutato il compagno con l’apertura del suo nuovo ristorante. Purtroppo, però, i problemi non tarderanno a presentarsi…

Temendo che il ristorante di Luis possa rubare clienti a quello del Fürstenhof, Werner (Dirk Galuba) obbligherà Greta a copiare il menù di Sommer, mettendo la donna in una situazione a dir poco spiacevole: tutelare il proprio lavoro in hotel oppure la sua appena nata relazione con Luis?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Luis propone a Greta di lavorare insieme

Disperata, Greta parlerà apertamente con il compagno della difficile situazione in cui si trova… e la sua reazione la spiazzerà! Oltre a dimostrarsi comprensivo con la fidanzata, Luis le farà anche una proposta incredibile per risolvere il problema della loro competizione: lasciare il Fürstenhof per gestire insieme il loro ristorante!

La Bergmann accetterà questa offerta tanto generosa quanto rischiosa? Per ora vi anticipiamo che la proposta di Luis è destinata a segnare il futuro di Greta (anche se dovremo attendere parecchio tempo per vederne gli effetti)… Seguici su Instagram.