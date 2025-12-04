Stella si trasforma nella sosia di Lale! E lei… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: l’azzardo di Stella

Fino a dopo può spingersi l’ossessione malata di Stella Johanson (Daniela Galbo)? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la ragazza commetterà un gesto tanto folle quanto controproducente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo indaga su Stella

Da qualche settimana una vera e propria scheggia impazzita sta movimentando le puntate di Tempesta d’amore. Stiamo parlando di Stella Johanson, una giovane ragazza letteralmente ossessionata da Lale Ceylan (Yeliz Simsek), per cui nutre una vera e propria venerazione.

Determinata ad avere Lale tutta per sé, Stella ha dunque iniziato a tessere intrighi per allontanare la fitness trainer da Theo Licht (Lukas Leibe), riuscendo effettivamente a incrinare il rapporto tra i due fidanzati. Theo, però, non starà a guardare!

Intuendo il gioco sporco della “rivale”, il giovane Licht inizierà infatti a tenere quest’ultima sotto controllo nella speranza di riuscire a smascherarla. Sarà però lei stessa ad autoboicottarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Stella copia il look di Lale

Sarà in questo contesto che Theo e Lale si daranno appuntamento in birreria per una serata insieme. Una volta arrivato, però, il ragazzo si troverà di fronte ad una vera e propria sosia della fidanzata!

Sempre più ossessionata dal sogno di diventare come la sua beniamina, Stella ha infatti stravolto il proprio look, copiando non solo trucco e pettinatura della fitness trainer, ma anche indossando i suoi stessi vestiti! Una mossa che si rivelerà un clamoroso autogol…

Con il suo assurdo comportamento, la Johanson finirà infatti per aprire involontariamente gli occhi a Lale su quanto sia malata la venerazione della sua "fan". E a quel punto la situazione precipiterà…