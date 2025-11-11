Stella boicotta Theo per separarlo da Lale. E lui… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: guerra tra Stella e Theo
Un “triangolo” molto particolare sta per esplodere nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni vedremo infatti Lale Ceylan (Yeliz Simsek) suo malgrado contesa tra l’uomo che ama ed un personaggio apparentemente innocuo ma in realtà decisamente inquietante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!
Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Stella vuole separare Lale e Theo
Arrivata al Fürstenhof in occasione del matrimonio dell’amata cugina Shirin (Merve Çakır), Lale Ceylan è ormai da tempo diventata uno dei volti simbolo della soap, anche grazie alla bellissima storia d’amore con Theo Licht (Lukas Leibe). Quella che sembrerebbe essere una coppia inseparabile, però, verrà messa in pericolo a causa di un personaggio decisamente pericoloso…
Stiamo parlando di Stella Johanson (Daniela Galbo), una giovane donna da poco arrivata al Fürstenhof con un unico obiettivo: avvicinarsi a Lale, il suo idolo di sempre! Peccato solo che l’ammirazione della ragazza nei confronti della Ceylan si rivelerà presto essere in realtà un’ossessione malata…
Determinata ad avere Lale tutta per sé, Stella sfrutterà infatti ogni occasione per rafforzare il suo legame con la bella fitness influencer e, al contempo, allontanare quest’ultima da Theo!
Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Stella ossessionata da Lale
Dopo essere già stata protagonista di un episodio decisamente sgradevole in cui ha manipolato sia Katja (Isabell Stern) che Lale per passare una serata indisturbata con quest’ultima ai danni di Theo, nei prossimi giorni la Johanson dimostrerà ancora una volta di essere pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi.
Quando Theo prometterà a Lale di aiutarla a preparare la stanza di Ana (Soluna Delta Kokol) per accoglierla dopo l’intervento chirurgico, Stella manometterà infatti la app su cui il “rivale” si segna i suoi impegni, portando così quest’ultimo a mancare l’appuntamento.
Nuovo punto a favore della Johanson? Non proprio! Inizialmente mortificato per l’accaduto, Theo si renderà infatti presto conto che qualcosa non torna e inizierà a sospettare che dietro alle sue recenti sfortune ci sia proprio la mano della ragazzina. Riuscirà ad aprire gli occhi a Lale? Seguici su Instagram.