Stella smascherata e abbandonata da tutti! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Stella viene scoperta

Dopo settimane di bugie ed intrighi, la verità sta finalmente per venire alla luce! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Stella Johanson (Daniela Galbo) verrà infatti definitivamente smascherata. E questa volte le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Stella inventa la morte della sorella

Letteralmente ossessionata da Lale Ceylan (Yeliz Simsek), da settimane ormai Stella Johanson sta costruendo un castello di bugie per legare a sé la fitness trainer, isolandola da tutti i suoi cari. Se inizialmente solo Theo Licht (Lukas Leibe) si è accorto di chi sia veramente la nuova arrivata, però, ben presto anche Lale aprirà gli occhi…

Quando Stella si trasformerà in un suo “clone”, copiandone trucco, capelli ed abbigliamento e persino abiti, la Ceylan capirà infatti finalmente quanto sia disturbata la sua “fan” e prenderà le distanze. Una decisione che spingerà la Johanson ad un gesto a dir poco folle!

Pronta a tutto pur di riavere le attenzioni di Lale, Stella arriverà infatti a concepire una terribile bugia: sua sorella Tamara è morta! Questa volta, però, il suo sarà un clamoroso autogol…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo smaschera le bugie di Stella

Sconvolti dalla presunta tragedia che ha colpito la Johanson, inizialmente tutti si prenderanno cura di lei, a partire dai Sonnbichler e da Lale stessa. Rassicurata dall’apparente successo del suo piano, Stella continuerà dunque a rincarare la dose con ulteriori bugie, arrivando a chiedere aiuto alla Ceylan per organizzare il funerale della sorella.

Purtroppo per Stella, però, ancora una volta Theo intuirà la verità! Benché incredulo all’idea che la sua “rivale” possa aver concepito una menzogna così crudele, il ragazzo inizierà dunque ad indagare, riuscendo a trovare il contatto di Tamara. E basterà una telefonata con quest’ultima per scoprire l’incredibile verità…

Sarà così che Theo smaschererà finalmente Stella davanti ad un'incredula Lale, rivelando che non solo la Johanson ha inventato la morte della sorella, ma è stata già protagonista in passato di ossessioni pericolose nei confronti di presunte "amiche". E a quel punto Stella si ritroverà sola contro tutti…