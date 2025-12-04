Un posto al sole: Riccardo Crovi, grande delusione in arrivo | Anticipazioni

C’è stato un tempo in cui a Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo) faceva coppia fissa con Riccardo Crovi (Mauro Racanati), un affascinante dottore arrivato da poco a Napoli per entrare nello staff dell’ospedale: si è trattato di una relazione a tratti travagliata (anche per via delle interferenze dei familiari e dell’ex moglie di lui), che alla fine si è conclusa a un passo dalle nozze, a causa della confusione sentimentale avvertita dalla giovane dottoressa Graziani.

Nonostante oggi Rossella sia felicemente fidanzata con Nunzio (Vladimir Randazzo), verso Riccardo permane da parte sua un legame quanto meno di stima, mentre lui – che forse non ha mai davvero superato il mancato matrimonio – riesce solo a fasi alterne ad accettare l’amicizia della sua ex. Comunque sia, continuiamo di tanto in tanto a vedere il dottor Crovi impegnato nelle vicende sanitarie di Upas, e più volte abbiamo tutti pensato che potrebbe essere il primario perfetto per l’ospedale.

Sarebbe stato in effetti tutto più semplice se ci fosse stato lui al posto del dottor Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), che ha reso un inferno la vita di Rossella ed è il responsabile dell’attuale disabilità di Michele (Alberto Rossi). Sarà dunque il momento per “rimettere le cose a posto” rendendo una volta per tutte Riccardo primario?

A quanto pare… no! Nelle prossime settimane si ritornerà sulla vicenda: ci sarà grande ottimismo per la nomina di Crovi, ma pare che ancora una volta le cose andranno storte! A quel punto, Rossella empatizzerà con il suo ex, fortemente dispiaciuta che non abbia ottenuto il lavoro così tanto ambìto. Ma il punto è: lui come la prenderà? Seguici su Instagram.