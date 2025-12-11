Un posto al sole: Stella metterà nei guai Eduardo? | Anticipazioni

In questi giorni a Un posto al sole si inizia a parlare di furti: esattamente si tratta di rapine nelle gioiellerie, sulle quali ci sarà anche Damiano (Luigi Miele) a indagare. Diversi telespettatori di Upas, stando a quanto si evince sui social, hanno già intuito la svolta in arrivo nella storyline, destinata a mettere potenzialmente a rischio uno degli attuali personaggi di spicco della soap.

Occhio alla puntata di venerdì 19 dicembre: le anticipazioni ci avvertono che Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Stella (Daniela De Vita) ostentano una certa leggerezza ma è ormai chiaro come il loro legame stia diventando sempre più profondo. Il problema è che la new entry, neanche a dirlo, nasconde un segreto non da poco…

E si tratta dello stesso segreto che pure Eduardo scoprirà a stretto giro di tempo, rimanendone sconvolto: “una persona a lui molto vicina potrebbe essere coinvolta nei furti“, ci dicono gli spoiler. Ovviamente, a quel punto Sabbiese si renderà conto che per lui la vicinanza di Stella rappresenta un pericolo, visto il processo sempre più vicino e la necessità assoluta di mantenere una buona reputazione. L’uomo, di conseguenza, preferirà riavvicinarsi a Clara (Imma Pirone), ma forse è troppo tardi…

Eh sì: nonostante Stella appaia dai vari dialoghi una persona molto indipendente, la verità è che finirà per non volersi più separare da Eduardo. Cosa possiamo aspettarci dunque? È presto detto: un gesto piuttosto avventato da parte della donna! Ahia… Seguici su Instagram.