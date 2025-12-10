Un posto al sole: tra Diego e Ida c’è qualcosa che non va? | Anticipazioni

Presto sarà Natale per tutti noi e, ovviamente, anche per i personaggi di Un posto al sole, che però quest’anno narrerà la festa parallelamente a diverse vicende drammatiche che stanno segnando la vita dei suoi protagonisti.

In particolare, nelle attuali puntate non possiamo fare a meno di notare una certa tristezza in Raffaele Giordano. Il portiere di Palazzo Palladini (interpretato da Patrizio Rispo) in questi giorni ha vissuto con mestizia la messa in opera del suo ultimo presepe e, in più, si è visto anche distruggere le tanto amate rose del giardino, ciò per colpa degli “amici” di Jimmy (Gennaro De Simone).

Marta Anna Borucinska sarà di nuovo IDA a Un posto al sole

Comunque sia, Raffaele si preparerà come ogni anno al periodo delle feste, ma – poco prima del Natale – una notizia lo spiazzerà costringendolo a riorganizzarsi! Di cosa potrà trattarsi? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che Raffaele e la moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli), superato il Natale, si recheranno a far visita a Diego (Francesco Vitiello) e Ida, scoprendo così che tra i due c’è una forte e al tempo stesso strana tensione. Cosa starà succedendo?

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che le scene in questione segnano il ritorno a Upas di Marta Anna Borucinska, assente dalla fiction partenopea di Rai 3 dalla fine dello scorso febbraio. Seguici su Instagram.