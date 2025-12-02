Yusuf (La forza di una donna) capisce chi è davvero Kismet! | Anticipazioni

Quanto tempo ci metterà Yusuf Kara (Yaşar Üzer) a capire che l’avvocatessa Kısmet Avcı (Tuğçe Altuğ) è sua figlia? Occhio alle prossime puntate de La Forza di una Donna, visto che il padre di Arif (Feyyaz Duman) comincerà presto ad avere dei sospetti sul conto della donna e scoprirà tutta la verità…

La Forza di una Donna, news: Yusuf e Arif vengono scarcerati

La storyline inizierà pian piano a delinearsi nel momento in cui, grazie alla complicità segreta di Azmi (Kuzey Yücehan), Kismet riuscirà a fare uscire Yusuf e Arif dal carcere, nel quale erano stati rinchiusi grazie a delle false prove elaborate da Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) per far ricadere su di loro la colpa dell’omicidio di Yeliz (Ayça Erturan).

A quel punto, una volta che tornerà nel quartiere di Tarlabaşı, Yusuf noterà che Kismet è piuttosto fredda nei suoi riguardi, a differenza dell’atteggiamento amichevole che mostra con Arif. Proprio per questo, dato che il figlio risponderà stizzito ogni volta che insinuerà che possa esserci del tenero con l’avvocatessa, Yusuf si farà più di una domanda sul conto di Kismet, che Arif definirà spesso come una sorella.

La Forza di una Donna, spoiler: Yusuf capisce che Kismet è sua figlia!

Attenzione dunque a quello che succederà quando, utilizzando alcuni stratagemmi, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) riuscirà a farsi affittare da Yusuf l’appartamento sopra quello di Bahar (Özge Özpirinçci), in modo tale da stare vicino sia alla “moglie” e sia ai piccoli Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün).

Appena il padre sosterrà che non può mandare via il nuovo inquilino perché gli ha dato sei mesi d’affitto in anticipo, Arif non vorrà sentire ragioni e, con in mano il contratto firmato, andrà con Yusuf nell’ufficio di Kismet per capire se esista un modo per scioglierlo. Dopo aver letto attentamente le clausole, la donna sottolineerà però che l’avvocato di Sarp ha studiato alla perfezione il contratto in modo tale che nessuno potesse annullarlo, ragion per cui non potrà fare niente per allontanarlo da Tarlabaşı.

Approfittando di un momento in cui Arif e Kismet resteranno da soli in ufficio, Yusuf si avvicinerà dunque alla segretaria dell’avvocatessa e le chiederà se conosce il nome della madre. Inizialmente la ragazza non gli darà nessuna risposta ma poi, appena le si avvicinerà, dirà a Kismet di aver preparato tutte le medicine per la madre Elmas. Un particolare che farà capire a Yusuf che i suoi sospetti erano fondati e che Kismet è il frutto della relazione extraconiugale che ha avuto, tanti anni prima, proprio con Elmas.

La Forza di una Donna, trame: Yusuf affronta Kismet!

Quale sarà quindi la reazione di Yusuf? Piuttosto che fare finta di nulla, Yusuf farà in modo di allontanare Arif dalle vicinanze dello studio legale ed aspettare che Kismet finisca di lavorare. Una volta che si troverà faccia a faccia con lei, Yusuf chiederà dunque a chiare lettere a Kismet se è suo padre.

A quel punto, Kismet sceglierà quindi di essere completamente sincera con Yusuf, confermandogli che i suoi dubbi sul suo conto sono del tutto fondati, ma preciserà di non volere avere niente a che fare con lui, visto che nemmeno Arif, che è cresciuto al suo fianco, gli vuole bene.

Una chiusura netta che lascerà Yusuf senza parole e che, almeno per ora, non porterà ad un riavvicinamento tra padre e figlia…