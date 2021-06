Dopo due stagioni in prime time (con messa in onda una volta alla settimana), da settembre 2018 Il paradiso delle signore si è trasformato in una fiction daily che, nel suo nuovo formato quotidiano, tiene compagnia ai telespettatori di Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15,55.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: MASSIMO POGGIO nel cast, sarà il padre di Stefania?

In partenza a settembre 2021, la quarta stagione daily del Paradiso (che diventa in assoluto la sesta se includiamo anche le due annate trasmesse in prima serata) vede come ogni anno un parziale rinnovamento del cast principale: alcuni attori che hanno lasciato la serie vengono ora sostituiti da nuovi interpreti, che danno vita a ruoli inediti in grado di integrarsi con gli altri personaggi fissi.

Il paradiso delle signore 6: cast principale 2021-2022

Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant’Erasmo), Antonella Attili (Agnese Amato), Massimo Poggio (Teresio “Ezio” Colombo?), Emanuel Caserio (Salvatore Amato), Ilaria Rossi (Gabriella Rossi), Giulia Arena (Ludovica Brancia di Montalto), Nicola Rignanese (Giuseppe Amato), Elisa Cheli (Paola Galletti), Maria Vittoria Cozzella (Dora Vianello), Francesca Del Fa (Irene Cipriani), Pietro Genuardi (Armando Ferraris), Pietro Masotti (Marcello Barbieri), Chiara Russo (Maria Puglisi), Lara Komar (Gloria Moreau), Caterina Bertone (Beatrice Conti), Grace Ambrose (Stefania Colombo), Neva Leoni (Tina Amato), Giulia Vecchio (Anna Imbriani), Filippo Scarafia (Roberto Landi), Valentina Bartolo (?), Lucrezia Massari (?), Moisè Curia (Marco di Sant’Erasmo?), Giulia Chiaramonte (Sofia Galbiati), Luca Grispini (Nino).

Accanto agli interpreti principali ruotano inoltre diverse guest star di supporto, alcune volte per poche puntate e altre per periodi anche piuttosto lunghi (cosa che dipende dalla storyline in cui sono stati inseriti). Non di rado è capitato che personaggi entrati come “ricorrenti” siano poi diventati fissi nella stagione successiva.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)