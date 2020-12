Marina e Roberto / Un posto al sole

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 28 dicembre 2020:

Leonardo (Erik Tonelli) ha molto sofferto per la fine della sua relazione con Serena (Miriam Candurro): l’uomo si è lasciato andare e adesso cerca di nuovo l’aiuto della Cirillo. Lei che farà?

Per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è arrivato il momento di insediarsi a capo dei Cantieri; ora l’imprenditore sfrutta Lara Martinelli (Chiara Conti) per non far sospettare a Marina (Nina Soldano) che c’è lui dietro tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi…

Michele (Alberto Rossi) decide di fare un servizio radio sull’arte presepiale campana.

Dopo la partenza di Cristina (Alessandra Scognamillo), Silvia (Luisa Amatucci) si trova costretta a una riorganizzazione del Vulcano e deve decidere come farla…

