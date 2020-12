Serena e Leonardo di Un posto al sole

Dopo una breve pausa, nei prossimi giorni a Un posto al sole tornerà in prima linea il personaggio di Leonardo Arena, che ultimamente abbiamo visto combinare parecchi guai all’interno della soap partenopea di Rai 3.

Eh sì: Leonardo aveva avuto una storia con Serena (Miriam Candurro), poi finita quando lei si era accorta che il ragazzo aveva ancora a che fare in qualche modo con la droga. E proprio le sostanze stupefacenti del giovane Arena hanno “sfiorato” anche le vicende legate a Niko Poggi (Luca Turco): i due avevano fatto amicizia e Leonardo aveva così dato a Niko delle pastiglie che per un pelo non hanno fatto del male al piccolo Jimmy (Gennaro De Simone)…

Tra pochi giorni, il ruolo interpretato da Erik Tonelli sarà di nuovo in video ma stavolta lo vedremo in una versione molto più vulnerabile: dopo la fine del rapporto con Serena, infatti, si è molto lasciato andare e ora cercherà l’aiuto della ragazza.

Lei cosa farà? Nonostante Serena si sia riavvicinata a Filippo (Michelangelo Tommaso), si preoccuperà per la sorte del suo ex e finirà per cedere a una sua richiesta. Come andrà a finire?

Per il momento vi anticipiamo solo che nella vita di Leonardo sta per affacciarsi una persona molto importante per lui, che sarà interpretata da un volto amatissimo del daytime Mediaset di qualche anno fa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

