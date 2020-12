Un posto al sole anticipazioni: MARINA decide di lasciare Napoli!!!

Foto Marina Giordano (Nina Soldano) - Un posto al sole

È ormai da settimane che ai fan di Un posto al sole stiamo dando due indicazioni molto precise: la prima è quella di non perdere la puntata trasmessa a Capodanno (che tra l’altro sarà costituita da un doppio episodio, in onda dalle 20,25); la seconda riguarda una novità nel cast piuttosto clamorosa e inaspettata…

Ormai la messa in onda dei fatti in questione è vicina e sul web già fioccano molte anticipazioni a riguardo, quindi pensiamo a questo punto di poter realizzare un focus più preciso su quello a cui stiamo per assistere, senza alcun timore di “spoilerare” troppo.

Come avete visto, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è riuscito nel suo piano e sta per insediarsi ufficialmente come azionista di maggioranza dei Cantieri. Ciò però sarà anche accompagnato da un riavvicinamento con Marina, riavvicinamento di cui Lara Martinelli (Chiara Conti) si accorgerà! Cosa tramerà a quel punto l’amante di Ferri?

Lo scopriremo entro pochissimi giorni, perché nella puntata del 1° gennaio 2021 gli eventi precipiteranno: ci si aspetta che il piano di Roberto venga finalmente scoperto e non per niente si parla di conseguenze potenzialmente tragiche per Marina e per Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

Le vicende del maxiepisodio di Capodanno, come avrete già capito, lasceranno uno strascico profondo, con Fabrizio che verrà ricoverato in ospedale e la Giordano disperata. Da qui in poi, la nostra Marina mediterà una svolta da imprimere alla sua vita: quella di lasciare Napoli per prendersi cura del suo fidanzato. E, in effetti, già nella prima settimana di gennaio vedremo Marina in partenza con Fabrizio!

Queste sono dunque le prossime trame, già diffuse dalla Rai e circolanti in rete da qualche giorno. Per ora ciò che sembra chiaro è che l’inizio del 2021 di Un posto al sole sarà senza Marina, tutto ciò che va oltre (compresa l’ovvia domanda “Quando tornerà?”, che tutti si staranno già ponendo) non è dato saperlo al momento e solo il tempo ce lo dirà… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

