Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 12 gennaio 2021:

L’aver parlato con Hope (Annika Noelle) non solo sembra aver riacceso l’ossessione di Thomas (Matthew Atkinson) per lei, ma ha anche piantato in lui il seme del dubbio: dovrebbe davvero lasciare andare Douglas (Henry Joseph Samiri)?

Ridge (Thorsten Kaye) è furioso nell’apprendere le mosse della moglie Brooke (Katherine Kelly Lang).

Hope e Brooke sono fiduciose che Thomas firmerà, ma Liam (Scott Clifton) sembra pronto a fare un passo indietro, ritenendo che ora sia esagerato e che forse un giorno Thomas potrebbe cambiare come padre, così come è successo a lui con Bill (Don Diamont).

Wyatt (Darin Brooks) è colto alla sprovvista dall’aperta contrarietà di Bill al suo fidanzamento con Sally (Courtney Hope): l’editore esprime lo stesso punto di vista di Quinn (Rena Sofer), anche per quanto riguarda il rapporto tra il figlio e Flo (Katrina Bowden).

