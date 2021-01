Il paradiso delle signore e Un posto al sole 28 e 29 gennaio: occhio agli ORARI!

Rai

La crisi di governo che l’Italia sta vivendo porta ovviamente delle ripercussioni anche nei palinsesti televisivi (soprattutto quelli Rai), con l’improvvisa comparsa nella programmazione di trasmissioni di approfondimento riguardanti i fatti accaduti in giornata o speciali che seguono in diretta quanto avviene in Parlamento e nei palazzi della politica.

Ciò sta producendo anche delle variazioni nella messa in onda delle fiction quotidiane della Rai e ciò interesserà anche le giornate di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio. Vediamo in quali termini.

Il paradiso delle signore 5: variazioni orario messa in onda di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio

Oggi e domani Il paradiso delle signore 5 inizierà in anticipo. Per quanto riguarda oggi, 28 gennaio, il sito di Rai 1 riporta come orario di inizio le 15,40. Tuttavia abbiamo notato che molte guide televisive online stanno indicando le 15,00 come orario di partenza, quindi vi consigliamo in linea generale di sintonizzarvi con molto anticipo. Invece domani, 29 gennaio, Il paradiso comincerà a detta di tutti alle 14,55.

Un posto al sole: nessuna variazione il 28 gennaio, doppia puntata il 29 dalle 20,20

Passiamo a Un posto al sole. Per stasera, 28 gennaio, non è prevista alcuna variazione e dunque l’appuntamento è come sempre intorno alle 20,45, mentre domani – 29 gennaio – sarà recuperato l’episodio saltato alcuni giorni fa e quindi assisteremo a una doppia puntata con inizio alle 20,20 circa.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)