A quanto pare, Un posto al sole sta per fare chiarezza su una serie di trame che finora erano apparse disgiunte tra loro e che, invece, probabilmente erano collegate sin dall’inizio! Vediamo di cosa si tratta…

Ricorderete sicuramente l’aggressione subita lungo la strada per Indica da Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) ad opera di alcuni stranieri, vicenda di cui non si è mai venuti completamente a capo (almeno finora). Più o meno nello stesso periodo, una famiglia rumena seguita da Giulia (Marina Tagliaferri) aveva ottenuto l’assegnazione di una casa, ma la protagonista della storia – Thea Dimitru (Mariné Galstyan) – si era trovata in estrema difficoltà per via degli abitanti del palazzo che non volevano lì né lei e né i suoi familiari.

Ora tutto questo torna improvvisamente e prepotentemente alla ribalta, per via di un incontro inatteso e inquietante fatto da Silvia a cui assistiamo proprio nelle attuali puntate della soap. Non è difficile capire chi vedrà la Graziani, vero? Quel che è certo è che questo incontro (occhio alla tv perché i fatti di cui vi stiamo parlando sono davvero imminenti) farà sì che Michele si occupi nuovamente proprio del presunto aggressore, cercando anche di convincere la moglie a rivolgersi alla polizia!

Insomma, il turbamento e i dissidi che abbiamo visto nei Saviani qualche tempo fa torneranno sin da subito al centro della scena, con il giornalista che vorrà vederci chiaro una volta per tutte ma anche con nuovi momenti di grande tensione in famiglia!

E a questo punto interverrà il colpo di scena, che unirà le due storie di cui vi abbiamo parlato all’inizio: Giulia capirà che l’aggressore che ha reso la vita impossibile a Silvia è un parente strettissimo della sua “assistita” Thea. E, come se non bastasse, l’avvocato dell’uomo è… Niko (Luca Turco)!

Insomma, se tanto ci dà tanto siamo all’inizio di una linea narrativa molto complicata a delicata. Come andrà a finire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

