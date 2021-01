NINA SOLDANO | Un posto al sole

A Un posto al sole, nei giorni scorsi abbiamo assistito alla partenza da Napoli di Marina Giordano, lo storico ruolo interpretato da Nina Soldano. L’attrice in queste ore ha inviato tramite social network un messaggio ai suoi fan, in cui ha sottolineato tra le altre cose di non sapere ancora quando lei e il suo personaggio rientreranno nella soap partenopea di Rai 3:

L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà, e quando io questo ancora no lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo.